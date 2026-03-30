Божидара Кузманова: "Нивото на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев" беше изключително високо"

"Пристигнах в България от друг конкурс във Виена и мога да сравня нивото на музициране. Българските млади дарования проявяват самобитен талант", заяви в ефира на Classic FM Radio цигуларката и педагог Божидара Кузманова- Владар. Тя бе член на журито на първото издание на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев", в чийто състав влизат още Иван Лечев, Мичо Димитров, Благородна Танева, Велика Цонкова, Людмила Иванова и Зорница Иларионова. "Нивото нбеше изключително високо", подчерта Божидара Кузманова- Владар.

Божидара Кузманова- Владар започва да свири на цигулка на 5-годишна възраст в София. По-късно завършва обучението си в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при проф. Гюнтер Пихлер. Печели много национални и международни конкурси за цигулари в Европа и САЩ, сред които конкурсът „Бела Барток” (1996), Конкурса за цигулари „Добрин Петков” (1996), конкурсите „Хавърхил Синфония” – Великобритания (2000), „Хъдсън Стринг“- САЩ (2000), Голямата награда „Алоис Котман“ на град Франкфурт (2001), Почетна награда от Университета за музика и сценични изкуства – Виена (2005), и др.

Божидара Кузманова е свирила като солист с много различни оркестри, като Брадненбургските симфоници, Симфоничен оркестър на радио Прага, Симфоничен оркестър на Монтевидео, Софийска филхармония, Пловдивска филхармония, Филхармония „Бохуслав Мартину“, Бахови солисти – Виена, Котман Стринг Плейърз – Франкфурт, Нов симфоничен оркестър на Базел, Увеселителен оркестър Грац и др. Редовно изнася концерти и преподава в различни майсторски класове в Европа, Северна Африка, САЩ, Азия и Австралия. В дискографията й има повече от 15 компактдиска, записани за различни компании в САЩ, България и Австрия. Първия си запис на компактдиск реализира през 1996 г. с Пловдивска филхармония под диригентството на Найден Тодоров, където изпълнява Първия кънцерт за цигулка на Макс Брух . Последният й компактдиск с Трио за валдхорна и цигулкови сонати от Брамс е удостоен с наградата „Пастичо“ на Австрийското националното радио OE1. Изпитва истинска страст към различните старинни и безценни инструменти, на които свири (повече от 15 различни цигулки на Страдивари и Гуарнери, както и произведени от други майстори-лютиери), любезно предоставени й от частни спонсори. На Кузманова са посветени творби от множество съвременни композитори (Периклис Лиакакис – “Мелодия” за соло цигулка; Петер Рихтер – Концерт за цигулка “Божидара” , Флориан Майер – “Vienna Waltz Caprise”, Юлия Пургина – пиеса “Фредерик” за соло цигулка; Серхио Навата – “Тангара” за цигулка и пиано; Томас Уоли – Концерт за цигулка „und ein einziger Ton weinte in einem Frühling!“ („единствен звук заплака в пролетта“), Мануела Керер – “ПЛАС” за соло цигулка и съпровождащ ансамбъл, Румен Димитров – “Соло за цигулка” и “Танго”; Роланд Фрайзицер – “Музика за цигулка и три инструмента”) . Има над 20 звукозаписни проекти, като един от тях се нарича “EnSuite”, където си партнира с виолистата Юлия Пургина и изпълнява съчетание от съвременни произведения, композирани специално за този проект и аранжименти на творби от Бах за два инструмента. Божидара е също така член на струнното трио „Крайслер“, Камерния ансамбъл „Квазари“, Ансамбъла „Двадесети век“, Ансамбъл „Колаж и Реконсил“ – Виена. През последните 10 години Божидара Кузманова преподава на клас по цигулка в Баховото музикалното училище във Виена, а от май 2017 г. преподава и във Виенската музикална академия.