Божидара Кузманова: "Нивото на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев" беше изключително високо"

Първи впечатления от конкурса, който се проведе от 27 до 29 март 2026г.

Публикувано на 30.03.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката и педагог Божидара Кузманова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Пристигнах в България от друг конкурс във Виена и мога да сравня нивото на музициране. Българските млади дарования проявяват самобитен талант", заяви в ефира на Classic FM Radio цигуларката и педагог Божидара Кузманова- Владар. Тя бе член на журито на първото издание на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев", в чийто състав влизат още Иван Лечев, Мичо Димитров, Благородна Танева, Велика Цонкова, Людмила Иванова и Зорница Иларионова. "Нивото нбеше изключително високо", подчерта Божидара Кузманова- Владар.

Божидара Кузманова- Владар започва да свири на цигулка на 5-годишна възраст в София. По-късно завършва обучението си в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при проф. Гюнтер Пихлер. Печели много национални и международни конкурси за цигулари в Европа и САЩ, сред които конкурсът „Бела Барток” (1996), Конкурса за цигулари „Добрин Петков” (1996), конкурсите „Хавърхил Синфония” – Великобритания (2000), „Хъдсън Стринг“- САЩ (2000), Голямата награда „Алоис Котман“ на град Франкфурт (2001), Почетна награда от Университета за музика и сценични изкуства – Виена (2005), и др.

Божидара Кузманова е свирила като солист с много различни оркестри, като Брадненбургските симфоници, Симфоничен оркестър на радио Прага, Симфоничен оркестър на Монтевидео, Софийска филхармония, Пловдивска филхармония, Филхармония „Бохуслав Мартину“, Бахови солисти – Виена, Котман Стринг Плейърз – Франкфурт, Нов симфоничен оркестър на Базел, Увеселителен оркестър Грац и др. Редовно изнася концерти и преподава в различни майсторски класове в Европа, Северна Африка, САЩ, Азия и Австралия. В дискографията й има повече от 15 компактдиска, записани за различни компании в САЩ, България и Австрия. Първия си запис на компактдиск реализира през 1996 г. с Пловдивска филхармония под диригентството на Найден Тодоров, където изпълнява Първия кънцерт за цигулка на Макс Брух . Последният й компактдиск с Трио за валдхорна и цигулкови сонати от Брамс е удостоен с наградата „Пастичо“ на Австрийското националното радио OE1. Изпитва истинска страст към различните старинни и безценни инструменти, на които свири (повече от 15 различни цигулки на Страдивари и Гуарнери, както и произведени от други майстори-лютиери), любезно предоставени й от частни спонсори. На Кузманова са посветени творби от множество съвременни композитори (Периклис Лиакакис – “Мелодия” за соло цигулка; Петер Рихтер – Концерт за цигулка “Божидара” , Флориан Майер – “Vienna Waltz Caprise”, Юлия Пургина – пиеса “Фредерик” за соло цигулка; Серхио Навата – “Тангара” за цигулка и пиано; Томас Уоли – Концерт за цигулка „und ein einziger Ton weinte in einem Frühling!“ („единствен звук заплака в пролетта“), Мануела Керер – “ПЛАС” за соло цигулка и съпровождащ ансамбъл, Румен Димитров – “Соло за цигулка” и “Танго”; Роланд Фрайзицер – “Музика за цигулка и три инструмента”) . Има над 20 звукозаписни проекти, като един от тях се нарича “EnSuite”, където си партнира с виолистата Юлия Пургина и изпълнява съчетание от съвременни произведения, композирани специално за този проект и аранжименти на творби от Бах за два инструмента. Божидара е също така член на струнното трио „Крайслер“, Камерния ансамбъл „Квазари“, Ансамбъла „Двадесети век“, Ансамбъл „Колаж и Реконсил“ – Виена. През последните 10 години Божидара Кузманова преподава на клас по цигулка в Баховото музикалното училище във Виена, а от май 2017 г. преподава и във Виенската музикална академия.

 

