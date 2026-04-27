Проф. Борислав Ясенов отбелязва 35 години концертна и композиторска дейност с албум

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Борислав Ясенов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Във връзка с 35 години концертна дейност и 30 години от написването и записването на втория ми авторски албум "Лудият свят", а композициите звучат модерно и актуално в съвременната джазова звукова среда, създадох проекта "Проблясък" или връщане към бъдещето. Борислав Ясенов квартет с участието на Мишо Йосифов - тромпет и Владко Кърпаров - саксофон, участващи в албума записан през 1996 г. (с нов тираж през 2026, издател Рива Саунд Рекърдс). В албума участват също Огнян Видев и Митко Рупчев, но за проекта като титуляри съм поканил само Мишо и Владко. Пиесите са темброво богати и ритмически разчупени. Не са представяни в аранжиментите от албума. Подхода към композиционната структора е класически, но с изразните средства на джаза.

За 35 годишната си художественотворческа дейност флейтистът Борислав Ясенов подготвя проекта „Проблясък“, базиран на композиции от втория му авторски албум „Лудият свят“, издаден от Riva Sound Records през 1998 г., с нов тираж през 2026 г. Музика неподвластна на времето, получила отлични отзиви, представяна със страхотни рецензии и статии, отбелязвана като светлина в тунела от критици и музиканти, поради изключително модерната стилистика, богата звучност и ритмическо разнообразие. Албумът е изложен в експозицията за историята на джаза в България на Банско джаз фест в касетъчен вариант. Творбите са с аранжименти за секстет, квинтет и квартет в различни комбинации с богат тембров и хармоничен колорит и ритмика. С изтънченост и усет към детайла са предложени различни в ритмично отношение, мелодическо и хармоническо внушение произведения. Настроения породени от рутината натрупана във времето, обединяваща традиция и модерност в джаза, както и класически подход към композиционната структура. Всяка от пиесите е елемент от цялостна концепция, носеща интензитета и странностите на човешката душевност, с богат емоционален заряд и енергия обединени от идея пораждаща логиката на музикалната креация. Многопосочният емоционален изказ е представен чрез синтез между стиловете в модерния джаз, повлиян както от натрупания опит в жанра, така и от вътрешния свят на автора.

Борислав Ясенов постига разнообразие в звученето на всяка пиеса, обосновано от изграждането в композиционен план, оформящо облика ѝ, чрез изкристализиралата музикална инвенция и иновативност, носеща духа на творческия му стил. Импровизацията е значим фактор в изграждането на музикалната форма.

Флейтистът композира и записва пиесите през 1996 г. с тогавашния квартет на Борислав Ясенов, включващ музикантите Пламен Карадонев – пиано, Николай Георгиев – бас китара и Антон Чаушев – ударни инструменти. В албума участват още Михаил Йосифов – тромпет, Владимир Кърпаров – саксофон, Огнян Видев – китара и Димитър Рупчев – вокал. През 2026 г. стават 30 г. от създаването на произведенията, които по мнението на водещи музиканти и теоретици/изследователи, все още звучат модерно, интригуващо и актуално в съвременната джазова звукова среда. Публикувани са в сборник „Пиеси за флейта и джаз формации“, издателство Астарта, Пловдив. Творбите не са представяни на сцена в тези аранжименти до момента и ще бъдат изпълнени в проекта „Проблясък“, от Борислав Ясенов квартет в състав – Борислав Ясенов (флейта), Живко Братанов (пиано), Радослав Паунов (бас китара) и Александър Каменов (ударни инструменти) със специалното участие на Михаил Йосифов – тромпет и Владимир Кърпаров – саксофон.

През дългия си творчески път Борислав Ясенов развива активна концертна дейност в областта на класическата музика и джаза. Солист е на симфонични и камерни оркестри, гост-солист е на емблематични джаз формации, участва в различни камерни ансамбли. Освен със своя квартет свири с именити джазови музиканти като: Анатолий Вапиров, Милчо Левиев, Огнян Видев, Теодосий Спасов, Петър Петров - Парчето, Джим Шепъроу, Орнет Колман и др. Концертира и реализира майсторски класове в България, Германия, Италия, Австрия, Румъния, Гърция, Северна Македония и Турция. Изпълнява премиерно произведения за флейта в двата жанра, някои от които специално написани за него. Реализира проекти на сцена, в звукозаписни студия, в БНТ и БНР. Пише музика и аранжименти за различни формации.

Има издадени четири авторски албума с концептуален джаз от Riva Sound Records. Негови композиции са включени в различни компилации – „Essential jazz from Bulgaria“ – CD (Милениум) – 2000 г. и сборни CD от джаз фестивали. Концертира многократно на редица джаз фестивали и фестивали на изкуствата в България и в чужбина.

Проф. д-р Борислав Ясенов работи в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, като преподавател по: Флейта – класическа и джаз, Теория и импровизация, Поп и джаз формации и др. Преподавателските му интереси са в областта на: Стилистика и интерпретация на произведения за флейта в класическата музика (барокова, класическа, романтична, съвременна) и джаза. Импровизация и трактовка на звука. Методико-приложни аспекти при флейтовото изпълнителско изкуство. Автор е на научни трудове и множество публикации.