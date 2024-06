Борис Луков и Вилиана Вълчева отбелязват 100 години от кончината на Пучини в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с тенора Борис Луков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 9 юни от 19.00 ч. в Камерна зала „България“ ще бъдат отбелязани 100 години от смъртта на Пучини с участието на Борис Луков – тенор и Вилиана Вълчева – пиано и струнен квартет „Филхармоника“. Концертът е включен в програмата на 55-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Билети за концерта - на касата на залата, в системата на Ивентим и в електронната мрежа.

Борис Луков е потомствен оперен артист – внук е на сопраното Лиляна Анастасова – една от емблематичните солистки на оперния театър във Варна.

Роден е през 1987 година. Борис Луков завършва НМУ “Л. Пипков” и НМА „Проф. Панчо Владигеров” в класа на проф. Нико Исаков през 2009 година – специалност Класическо пеене. След успешното си дипломиране е солист на Държавна опера-Варна (2013-2017).

Младият певец усъвършенства ролите си при големия български тенор Емил Иванов. На оперната сцена Борис Луков се превъплъщава в ролите на Туриду в операта „Селска чест” на Пиетро Маскани, Полионе в операта „Норма” на Винченцо Белини, в продукцията на която си партнира с емблематичното сопрано Димитра Теодосиу на първото издание на Оперния фестивал „Дионисия” на гръцкия остров Корфу.

През март 2017 Борис Луков прави своя дебют в ролята на Марио Каварадоси в операта „Тоска” от Джакомо Пучини на сцената на Държавния театър за опера и балет в Красноярск.

В репертоара му са още ролите на Алфред Жермон от „Травиата”, Измаел от „Набуко”, Макдъф от „Макбет”, Касио от „Отело” на Джузепе Верди както и на Пинкертон от „Мадам Бътерфлай” на Пучини.

Борис Луков участва в редица международни концерти. Гостувал е в залите на Берлинска Филхармония, зала „Рахманинов“ (Московската консерватория), зала „Бетовен“ (Болшой театър), Симфони спейс (Бродуей- Ню Йорк) както и в Зала „България” – София. „Набуко“ „Луд гидия“ „Българи от старо време“, „Царицата на чардаша“,„Бохеми“ „Травиата“ „Трубадур“ „Лучия ди Ламермур“ „Бал с маски“.

Сред последните превъплъщения на Борис Луков бе ролята на Ернани, която изпълнява сред възторжения аплауз на румънската публика.

Вилиана Вълчева е сред изявените днес млади български диригенти. Получава средното си образование в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ в родния си град Варна със специалност „пиано“, след което продължава обучението си в Швейцария – в „Hochschule der Künste“ в Берн, дипломира се в клавирната катедра (2001). Завършва Музикалната консерватория в Нюшател със специалности клавирен съпровод и акомпанимент (2004), Музикалното висше училище в Люцерн с бакалавърска степен по оперно-симфонично дирижиране, музика и фагот при проф. Тюринг Брем, проф. Ахим Фидлер, проф. Беат Блетлер (2008). Дипломира се и като музиколог в Университета в Берн (2011).

Завършва с отличие магистратура по оперно-симфонично дирижиране в Люцернския университет по музика в класа на дългогодишния главен диригент на Цюрихската опера проф. Ралф Вайкерт. Следват майсторски класове с именити диригенти като Бернард Хайтинк, Дейвид Цинман, Зубин Мета, Пиер Булез.

През периода 2004 – 2014 има ангажименти като диригент на различни световни състави: Люцернския симфоничен оркестър, Бранденбургския симфоничен оркестър, „Хайдн синфониета“ (Виена), Филхармоничния оркестър на Фаенца (Италия), Оркестър „Хохдорф“ (Люцерн), Филхармоничния оркестър на Йоханесбург (Южна Африка), Концертния оркестър – Берн, и др. Корепетитор и асистент е на Вагнеровия фестивал във Велс (Австрия).

През годините от 2008 до 2014 получава престижната стипендия на „Zeno-Karl Schindler“ (Женева) за средновековна немска музика, както и стипендията „Richard Wagner-Stiftung-Bayreuth“ за изучаване творчеството на Рихард Вагнер.

Вилиана Вълчева е финалист на реномирания диригентски международен конкурс в гр. Кадакес (Испания), активен диригент е в Берлинския форум „Das Kritische Orchester“, сформиран от музиканти от най-престижните немски оркестри, измежду които Берлинската филхармония, Мюнхенска филхармония, „Bayerische Rundfunk“ оркестър, Дрезденската капела.

През 2013 започва работа в Люцернския оперен театър като репетитор и асистент на главния диригент, където е ангажирана три творчески сезона. Същата година е сътрудник в нова продукция на Цюрихската опера с главен диригент Фабио Луизи.

През 2014 по покана на артистичния консултант на Варненската опера – диригента Борислав Иванов, Вилиана Вълчева става щатен диригент в родния си град, където реализира нови постановки като „Андре Шение“ от Джордано, „Адриана Лекуврьор“ от Чилеа, „Норма“ от Белини, „Лучия ди Ламермур“ от Доницети, „Дон Жуан“ от Моцарт и мн. др.

През януари 2018 дебютира на сцената на театър „Франческо Чилеа“ в Реджо ди Калабри (Италия) с Реквиема на Джузепе Верди, а по-късно същата година поставя операта „Норма“ на Белини с огромен успех. Вилиана Вълчева дирижира успешно в Операта в Пловдив, Биел/Солотурн (Швейцария), част е от състава на „Кнобелсдорф“ ансамбъл при Щатскапеле Берлин. От 2021 е щатен диригент и на сцената на Държавна опера – Русе, а през януари 2022 дебютира и със Софийската филхармония.

През юли месец 2022, по покана от именития аржентински тенор и диригент Хосе Кура взима участие на първото издание на фестивала „Палешак“ в гр. Оребич (Хърватия).

През сезон 2023/2024 Вилиана Вълчева дирижира приетата възторжено българска премиера на мюзикъла „Семейство Адамс“ в рамките на фестива „Opera open“ – Пловдив, участва и в летния фестивал „Symfonia Umenia“ в Братислава с ансамбъла на „Щатскапеле Берлин“.