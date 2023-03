Бомсори Ким преди дебюта си в София днес: „В България ще свиря на цигулка от 1725г."

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Бомсори Ким в звуковия файл под главната снимка, преведено от Ангелина Александрова и озвучено от Надежда Василева!

„Цигулката, на която свиря в момента, е „Гуарнери дел Джезу“ от 1725г. С нея ще се изявя на българска сцена. Тя е изключително омагьосваща цигулка", заяви в ефира на Classic FM Бомсори Ким. Младата корейска цигуларка е свирила преди това на инструмент, изработен през 1775г. от Джовани Батиста Гуаданини.

Тази вечер, 30 март, от 19.00ч. в зала „България" Бомсори Ким ще дебютира пред българската публика в съпровод на Софийската филхармония под палката на маестро Найден Тодоров. Талантливата инструменталистка ще бъде солист на Концерта за цигулка от Карл Нилсен, а във втората част на вечерта ще прозвучи Реквием от Габриел Форе с участието на Елена Механджийска и Атанас Младенов, както и на Националния филхармоничен хор.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.

„Бомсори е типично корейско име. Бом означава „пролет“, а „сори“ означава „звук“. Ето защо името ми може да се преведе като „звук на пролетта“. Дядо ми избира това име. Тъй като съм родена през зимата, той ми го дал, защото се е надявал да нося винаги полъха на надеждата, свежата енергия на пролетта и на нещо хубаво", разказва очарователната Бомсори.

„Започнах да изпълнявам Цигулковия концерт на Карл Нилсен в края на 2021г. Записах го тогава, по време на локдауна заради пандемията от коронавирус. Тази творба не се изпълнява често и не е популярна. Щастлива съм, че имам възможността да я направя по-известна и да изнасям повече концерти с нея. Това произведение демонстрира много добре силните страни на композитора Карл Нилсен, защото той е бил и цигулар. Участието на оркестъра в самия концерт е великолепно. Това е технически много труден концерт, но написването му е отнело 25 години. Нилсен е искал да напише Цигулков концерт, който да предава възможностите на инструменти по най-добрия начин. Частите му са две, но те могат да бъдат разделени на още две. Всяка част може да бъде изпълнявана като самостоятелно произведение, тъй като звучат хомогенно както заедно, така и поотделно", поясни цигуларката.

Въпреки че е покорила най-елитните музикални конкурси като 62-рото издание на АRD, „Чайковски", „Кралица Елизабет", „Ян Сибелиус", Бомсори твърди, че не обича да се състезава с никого, „защото това означава опозиция с човека, с когото съм на сцената. Явяването на конкурси е възможност да се срещна с други музиканти, да изпитам удоволствието от различни култури на различни места".

Според нея, липсва технология, устройство или метод, чрез който хората да се пренесат в концертната зала. „Смятам, че ако веднъж присъстваш на живо представяне на музиката, това е от решаващо значение за самия теб. По никакъв начин едно живо изпълнение не може да се сравни със запис или излъчване по електронен път", коментира още виртуозната цигуларка.