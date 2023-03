Бохемистката Йорданка Трифонова: „Жените масово са завзели територията на превода" 

Your browser does not support the audio element.

Продължава поредицата „Преводач на месеца“ в Столична библиотека. Днес, 8 март 2023 г. от 18 ч. в Литературния клуб на Столична библиотека ще се срещнете с видната наша бохемистка Йорданка Трифонова. В събитието, организирано съвместно с Чешки център София, ще вземат участие литературоведката и бохемист доц. Ани Бурова и писателя и преводач Чавдар Ценов.

„Емил Басат издава поредица от разговори с преводачи. Две трети са жени, а една трета- мъже. Жените масово са завзели територията на превода. Те учат по-лесно езици, променят по-лесно психиката си към другия език и са по-търпеливи. В областта на художествения превод технологиите не могат да помогнат. Преводът за мен е вид двустранно общуване - с едната ръка докосва авторът, а с другата – читателя“. Това заяви по Classic FM Йорданка Трифонова.

Йорданка Трифонова е завършила Славянска филология, профил Бохемистика, в СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалната й кариера се развива в ИБЕ – БАН, където се занимава със сравнителни изследвания между българския и чешкия език, и в СУ, където преподава на студенти-бохемисти. Тя е член-учредител на Бохемия клуб, съставител и редактор е на Чешко-български речник в два тома под редакцията на Св. Иванчев (2002). Благодарение на познанията и усилията на Йорданка Трифонова, на български език излизат редица произведения на Вацлав Хавел, Ярослав Хашек, Карел Чапек, Радка Денемаркова, Йозеф Чапек, Якуб Демл, Карел Шулц, Патрик Оуржедник, Владимир Бинар, Зденек Сверак, Иржи Хаичек, Иржи Сухи и др.

По време на вечерта ще бъдат представени два от последните й преводи - „Много готин сезон“ от Йозеф Шкворецки и „Камъкът и болката“ от Йозеф Шулц. Повече за тези книги, както и за мястото на жените в превода и за битката с думите, чуйте от интервюто на Георги Митов-Геми с бохемистката Йорданка Трифонова, разположено в звуковия файл под главната снимка!