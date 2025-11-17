Напусна ни проф. Благовеста Константинова

Почина изтъкнатата българска композиторка, пианист и педагог проф. Благовеста Константинова. Това съобщиха близките й в социалните мрежи.

Родената на 08.06.1951 г. в Горна Оряховица Благовеста Константинова завършва БДК (дн. НМА “Проф. П. Владигеров”) със специалност пиано при проф. Люба Енчева (1974 г.) и майсторски клас при проф. Лили Атанасова (1977 г.), припомнят от Съюза на българските композитори. От 1975 г. работи в НМА „Панчо Владигеров” като корепетитор, от 1987 г. – преподавател по камерно пеене, 2001 г. – доцент, 2009 г. – професор по камерно пеене. Концертира активно в страната и чужбина като солист и камерен изпълнител. В нейния репертоар влизат произведения за соло пиано, пиано и оркестър, вокална и инструментална камерна музика от предкласиката до съвременността. Тя е първи изпълнител на над 200 нови български произведения.

Проф. Константинова има многобройни студийни и документални записи в БНР, БНТ, Радио Белград, Ханойска национална телевизия, издадени плочи и компактдискове. Тя е редовен участник като изпълнител и композитор в прегледа „Нова българска музика”, международните фестивали „Варненско лято”, „Шлезвиг Холщайн” – Германия, фестивал на славянската култура – Париж. Автор на монографията „Песните за глас и пиано на Моцарт”, на книгата с публицистика „Музикални срещи“ (2017 г.) на студии и статии за музикалното изкуство. Участва като пианист в международни летни музикални академии по песенна интерпретация в Германия. Ръководи майсторски клас по камерно пеене в Ханойската национална консерватория (2007 г.).

Проф. Благовеста Константинова бе член на жури в международни конкурси. Много нейни студенти са лауреати на наши и международни конкурси.

Сред наградите, които е получила през творческия си път, се открояват:

„Златна муза” за високи творчески постижения (2004 г.);

„Златна лира” от СБМТД за високи творчески постижения в клавирното изкуство (2011 г.);

Лауреат на VІІ международен конкурс за пианисти – Белград (1977 г.);

Наградата за най-добър акомпанимент на Международния конкурс за млади оперни певци „Борис Христов” (2004 г.);

Диплом от Международния фестивал на славянската култура в Париж (2004 г.);

Лауреат на Първия конкурс по композиция „Борис Христов” (2009 г.);

Почетен диплом по композиция на ХІХ международен конкурс „Музиката и земята” (2011 г.);

Лауреат на VI Международен конкурс по композиция “Иван Спасов” (2013 г.);

Почетни грамоти от РКИЦ за високи постижения в развитието на българо-руските културни връзки и пропагандиране руската музика в България.

Проф. Благовеста Константинова е включена в изданията на “Кой кой е”, “Бележити български жени” и “Бележити българи на съвременна България”. Осъществила е множество стилни концерти, посветени на творчеството на Й. С. Бах, Моцарт, Бетовен, Шуберт, Шуман, Вагнер, Брамс, Рахманинов, П. Владигеров, Римски-Корсаков, Гершуин и др.

Проф. Благовеста Константинова е автор на над 100 песни, вокални цикли, инструментални пиеси, сюити, дуа, триа, както и операта „Крадецът на праскови”. Нейни произведения са звучали в България и в чужбина, записани са студийно и документално в БНР, БНТ и Националната телевизия на Ханой. Песните на проф. Благовеста Константинова се изпълняват от младите певци по наши и международни конкурси.

Опелото ще бъде отслужено на 19 ноември, сряда от 12 ч. в църквата на Централните Софийски гробища.