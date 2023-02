Бионсе детронира сър Дьорд Шолти на наградите "Грами" 2023

Победителите в категориите класическа музика, опера, музикален театър на наградите Грами за 2023 г. бяха обявени в Лос Анджелис. 65-ата церемония по връчване на награди Грами отличи най-добрите записи, композиции и изпълнители за годината (от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г.).

С награда за „Най-добър оперен запис“ бяха удостоени Оркестъра на Метрополитън Опера и Хора на Метрополитън Опера за „Огънят мълчи в костите ми“ на Терънс Бланшар - произведение, базирано на едноименните мемоари на журналиста и колумнист Чарлз М. Блоу. Творбата разказва автобиографията на млад афро-американец, който расте в бедност, докато се справя със сексуалното насилие, което преди това е претърпял от своя братовчед.

„Грами“ за „Най-добър класически солов вокален албум“ спечелиха сопраното Рене Флеминг и канадския диригент-пианист Яник Незе-Сеген за „Гласът на природата: Антропоценът“.

Отличието за „Най-добро изпълнение на камерна музика/малък ансамбъл“ отиде при Attacca Quartet за „Evergreen“ на Каролайн Шоу. Това е втори съвместен проект между състава и композиторката от Ню Йорк, носител на наградата Пулицър. Квартетът получава „златното грамофонче“ за втори път, след като през 2020 г. бе отличен за друга творба на Шоу, носеща заглавието Orange.

В категорията за „Най-добра съвременна класическа композиция“ призът беше присъден на Time for Three, Филаделфийския оркестър и Чан Жанг за творбата „Контакт“ на композитора Кевин Пътс. Музикантите също получиха Грами за „Най-добро класическо инструментално соло“ за албума си “Letters for the Future“.

Награда „Грами“ в категория за „Най-добро оркестрово изпълнение“ бе връчена на Младежкия симфоничен оркестър на Ню Йорк /New York Youth Symphony/ за изпълнение на произведения на Флоранс Прайс, Джеси Монтгомъри и Валери Коулман. Джудит Шърман беше избрана за „Продуцент на годината за класическа музика“.

Едуин Аутуотър и Чикагския симфоничен оркестър за Philharmonia Fantastique: The Making of the Orchestra на композитора/диджей Мейсън Бейтс получиха „Грами“ за вложената техника в албум с класическа музика, а композиторът от Оклахома Кит Уейкли - за „История за осиновяване“, като най-добър сборник с класически музикални произведения.

„Златното грамофонче“ за най-добра филмова музика отиде при екипа на саундтрака към документалния филм Jazz Fest: A New Orleans Story. Композиторката Жермен Франко беше отличена за най-добър саундтрак на музика за визуални медии за работата си върху анимационния филм „Енканто“. Бродуейският актьорски състав на “Into the Woods“ от Стивън Зондхайм през 2022 г. отнесе приза за „най-добър албум за музикален театър“.

Припомняме, че талантливата и атрактивна поп певица Бионсе стана най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами", след като в колекцията й вече са събрани 32 награди. Тя успя да подобри 26-годишния рекорд, който досега държеше покойният унгарско-британски диригент Дьорд Шолти, съобщи агенция Асошиейтед прес, цитирана от БТА.