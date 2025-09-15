Директорът на дирекция "Култура" на СО Биляна Генова: Как ще отбележим Деня на София -17 септември?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на дирекция "Култура" на Столична община Биляна Генова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Столичната община отбелязва с множество инициативи Деня на София – 17 септември.

"Приоритет за Столична община е насърчаване на младежкото творчество и достъпа до култура на млади хода и деца", заяви пред Classic FM директорът на дирекция "Култура" на Столична община Биляна Генова. По специалната покана на Столичната община голям концерт ще се проведе на 15 септември от 18.00 ч. на сцената на "София Съмър Фест" – подарък за младежите на София по случай началото на новата учебна година. Вход свободен. Концертът се организира в партньорство с Народно читалище "Тротоара", "Трап Фест" и Националното музикално училище. С участието на Funktion, Final Four, Zadek, You Died Yesterday, Национално музикално училище "Любомир Пипков" ще представи Funktion Макс Стоянов, Виктор Чучков, Оливър Уолън, Михаил Русков, Явор Александров, Павел Петков.

Столичната община работи по условията на нова финансираща програма „Млад артист", насочена в подкрепа на млади таланти в различните области на изкуството, която ще стартира през 2026 г.

Акценти за Деня на София:

17 септември – Вход свободен за посетители в Софийската градска художествена галерия и филиали: галерия музей "Дечко Узунов" и галерия "Васка Емануилова"; Регионален исторически музей – София и филиали – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" №1, Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на базиликата "Света София", Археологически парк "Западна порта на Сердика", Гробница на княз Александър I, Експозиция за национално помирение, Триъгълната кула на Сердика.

Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко" също отваря безплатно врати за децата на София за посещение на интерактивните образователни и научни инсталации.

17 септември – Тържествена церемония за връчване на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата

17 септември, 11.30 ч., пред храм "Света София" – Тържествена церемония по издигане знамето на град София и водосвет

17 септември, 19.00 ч., площад пред катедрален храм "Св. Александър Невски" – Концерт "София звучи с вяра, надежда и любов". Вход свободен.

Концертът ще бъде излъчван на живо във фейсбук на @Столица Култура и @ArtSofia.

В програмата ще участват Биг Бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, Гвардейският представителен духов оркестър.

Зрелищна акробатика ще покажат Луиза Душкова и артистите от "Нов цирк".

Оркестърът към катедра "Поп и джаз изкуство" на Вокалния факултет на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" е синоним на младост, дръзновение и откривателски дух. Със своя художествен ръководител доц. д-р Михаил Йосифов съставът вече оставя следа в културния живот на столицата – с концерти на фестивалите A to JazZ, Music Elevator, участия в Новогодишния музикален фестивал на НДК, юбилейните чествания на НМА. На 1 юли 2025 г. младите джазмени споделиха сцената с легендарния Оркестър на Дюк Елингтън в концерта "Джаз на поколенията" – събитие, ознаменувало приемствеността между класиката и новите таланти.

Студенти от специалност "Актьорство за драматичен театър" (профил "Мюзикъл") с ръководител проф. д-р Пенко Господинов ще представят песни от популярни мюзикъли.

На площада пред храм "Св. Александър Невски" ще бъде представена фотоизложбата "Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2025", която показва постиженията на младите автори от Националната художествена академия.

Концертът "София звучи с вяра, надежда и любов" се реализира като част от дейностите по подписания през април Меморандум за сътрудничество между Столичната община и Националната художествена академия, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" и Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".

Националната художествена академия отбелязва Деня на София с изложби и творчески работилници за деца:

От 11.00 ч. до 16.00 ч. в градина "Св. Климент Охридски" – пред входа на галерия "Академия" – деца и младежи могат да се включат в творчески работилници:

– "Нарисувай София" със студенти от НХА. Участниците ще могат да рисуват забележителности и любими места от града върху 60-метрова хартия.

– Уъркшоп "Керамика" – с помощта на преподаватели от специалност "Керамика" участниците ще създават произведения от глина.

– Уъркшоп "Графика" – ас. Зоран Мише от специалност "Графика" ще демонстрира графични техники.

На площада пред катедрален храм "Св. Александър Невски" ще бъде представена фотоизложбата "Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2025", която показва постиженията на младите автори от Академията.

От 17.30 ч., в галерия "Тераса" (ет. 5, Нов учебен корпус, НХА, ул. "Шипка" №1) ще бъде открита изложбата "Софийските етюди: Разходка в миналото", представяща гравюри на украинския художник Васил Мироненко (1910 – 1964).

Националната академия за театрално и филмово изкуство с Ден на отворените врати:

– 10.00 ч., Куклен театър НАТФИЗ, вход свободен – "Театрална изложба" – семеен спектакъл за зрители над 7-годишна възраст. Драматургия – проф. Румен Рачев, постановка – проф. Р. Рачев и доц. Б. Георгиева. Спектакъл на клас "Актьорство за куклен театър" с ръководител доц. Б. Георгиева

– 10.00 ч., Фоайе на Сграда "Б", ул. "Стефан Караджа", през целия ден с вход свободен – Изложба със сценографски проекти на студентите от специалност "Сценография" – "Проекти по пиесите на Шекспир"

– 19.30 ч., НАТФИЗ – зала 47, вход свободен – "Вик на прокълнати" по "Слугините" от Ж. Жьоне. Режисьор – Теа Сугарева, клас "Танцов театър" с ръководител проф. П. Цветкова

Регионален исторически музей – София и филиалите му работят с вход свободен в Деня на София:

Работно време: от 10.00 ч. до 20.30 (последно влизане в 20.00 ч.) с изключение на Археологическото ниво на базиликата "Света София", което е с работно време от 10.00 ч. до 17.30 ч., Гробница на княз Александър I, която е с работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч. и Експозиция за национално помирение – работно време от 10.00 ч. до 17.00 ч. Вход свободен на всички обекти и филиали.

Отбелязват се 10 години от откриването на постоянната експозиция на РИМ-София в сградата на пл. "Бански" №1

Централна сграда на пл. "Бански":

Изложба "Хроники от ателието", посветена на 130-годишнината от рождението на художника Васил Захариев

Изложба "Преди 8000 години – Слатина-София. Светът на неолитния човек". От 11.00 ч. до 13.00 ч. – среща с проучвателите/ изследователите на раннонеолитното селище "Слатина–София" акад. Васил Николов и гл. ас. Десислава Такорова

Представяне на част от обновената с дигитални ресурси постоянна експозиция – игри, дигитални карти, архивни фотографии, филми и т.н.

Представяне за първи път на Treasure UP – безплатно мобилно приложение, създадено да превърне посещението в Музея на София в интерактивно и увлекателно преживяване. Чрез него посетителите могат да изпълняват мисии, свързани с експозициите, като влизат в ролята на откриватели исторически съкровища и да печелят награди.

Ателиета за деца:

"Дизайн на собствена банкнота" – дейността е свързана с изложбата за художника Васил Захариев и неговите проекти за банкноти по време на Царство България. Следвайки задължителните елементи за една банкнота и черпейки вдъхновение от примерите на българския художник, децата ще имат възможност да нарисуват своята идея.

"Праисторическа фигурка" – дейността е свързана с юбилейната изложба за неолитното селище "Слатина", която разкрива бита и ежедневието на праисторическия човек. Децата могат да се докоснат до вярванията на праисторическия човек и да изработят от глина култова фигурка на животно или на Богинята майка.

Беседа:

00 ч., сборен пункт пред РИМ – София – Беседа "Улица Търговска"

Археологическото ниво на базиликата "Св. София"

00 ч. – Беседа с екскурзовод "Разходка в некропола на Сердика под базиликата "Св. София"

Дигитална игра MiMU за деца (стартира в базиликата на 15 септември)

Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" (под купола на Ларгото)

Зала 2 на Ларгото, от 10.00 ч. до 20.00 ч. – Изложба "Вълшебната природа" на доц. Мария Марикина

Зала 3 на Ларгото, от 10.00 ч. до 20.00 ч. – Изложба "Сам, но не съвсем" на Емануел Василев

Зала 1 на Ларгото (Конферентна зала), 19.00 ч. – Лекция "Обсадите през Средновековието. Как хан Крум завладя Сердика" на гл. ас. д-р Марио Филипов

Археологическа експозиция "Антична Сердика“, часове за посещение от 10.00 ч. до 20.30 ч. (последно влизане в 20.00 ч.)

Образователен център към Археологическа експозиция "Антична Сердика", от 16.00 ч. до 18.00 ч. – безплатни образователни занимания за деца по проект "Училище по археология"

"Триъгълна кула на Сердика"

Представяне на Виртуална реалност

Изложба "Послания" на художници от EGT и EGT Digital

16 септември, 19.00 ч., Централен военен клуб – Общински културен институт "Надежда" представя празничен концерт на Симфониета "София". Входът е свободен. Диригент – Свилен Симеонов. Солисти: Владимир Меранлиев и Олга Дойкова, лауреатите в конкурса "Орфей на бъдещето"

17 септември, 18.30 ч., парк "Дружба" (зад ОКИ Дом на културата "Искър") – Празничен концерт на Софийския духов оркестър със солисти Александър Савов и Пресияна Панова. Диригент – Васил Делиев. Вход свободен.

17 септември, 17.00 ч., парк "Заимов" – Празничен концерт "Честит празник, София!". С участието на танцов ансамбъл "Средец", танцов ансамбъл "Здравец", балетно студио "Модерато" и Клуб за спортни танци "Средец". Вход свободен. Организатори: Общински културен институт Дом на културата "Средец" и район "Оборище".

17 септември – Проектът "#ВлезВрелси – съвременно изкуство за Деня на София" ще поздрави и изненада софиянци на 17 септември от 11.00 ч. до 12.30 ч. на южната тераса на метростанция "Витоша" с анонсиращ спектакъл и от 18.00 ч. до 20.30 ч. във формата на "Хвани различната мотриса" по линия 3 – подвижна сцена на социално ангажирано изкуство с официална стартова точка метростанция "Мизия – Нов български университет".

Инсталацията "Пъзел от образи" запечатва и отразява реални потребители на метрото през погледа на видео изкуството, представено на три екрана на метростанция "Витоша" – Южна тераса, от 11.00 ч. до 15.00 ч.

17 септември, 18.00 ч., пред Общински културен институт Дом на културата "Красно село" – Обявяване на победителите в конкурса "Символ на квартала" на онлайн платформата #soСoфия. Кои са емблематичните места в кварталите "Младост", "Люлин", "Дружба", "Надежда", "Гео Милев", "Хаджи Димитър", "Банишора", "Иван Вазов", "Лозенец", "Красно село", "Овча купел", "Княжево", избрани от техните жители?! Премиерно представяне на художествени интерпретации на студентите от НХА. Фотоизложба със снимки от проекта "Етюд-и-те на София"; Разкази за символите на кварталите от "Бохемска София".

17 и 18 септември, парк "Хиподрума" – Четвърто издание на фестивала за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика MustArt Short Film & Music Fest

17 септември, "Сцена Централни хали“:

00 ч. – 12.00 ч. – "Бранд София" – Представяне на туристическата визия за София, организирано с Общинско предприятие "Туризъм"

30 ч. – 13.30 ч. – Изложба "Оцвети София" и детска работилница със Sofianer

19:00 ч. – Беседа "Архитектурните ценности/ символи на София" за знакови туристически архитектури в София

17, 18 и 19 септември, пред НДК – "Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди" – мултимедийната инсталация Urban Canvas ще озари площада НДК. Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще бъде представена от интерактивно взаимодействие между музика, 3D визуализации и специални ефекти. През деня инсталацията ще показва емблематични картини от София и дигитална изложба. Вечерният пърформанс е атрактивен за всички възрасти и ще се повтори няколко пъти в интервала от 20.00 ч. до 22.30 ч. през трите вечери.

19, 20 и 21 септември, парк "Гео Милев" – Фестивал "Аз съм София" за втора поредна година дава сцена на изкуство, знание, игри и споделени преживявания в пъстър празник, който обединява поколенията.

26 септември, 18.00 ч., Общински културен институт Дом на културата "Красно село" – зала №1 – Лекция "Културните паметници на София в опасност" на д-р Ивелина Кючукова и Яна Петрова. Вход свободен.

до 25 септември, Галерия на открито в Градската градина – Изложба от арт проекта The Sofianer. За четвърта поредна година съвременни български художници рисуват София за корица на въображаемо списание на тема "Какво искаш светът да знае за София?". В изложбата са включени творби, които показват култови места извън центъра като Битака, Камбаните, езерото Панчарево, градски събития като "Реките на София", Софийския маратон, "Витоша 100", както и типични герои и места, които досега не са били представяни, като гвардейците, Централна гара, Лъвов мост и много пазари.

до 28 септември, Галерия на открито в градина "Кристал" – Изложба "Имало едно време в София". Старите пощенски картички от колекцията на "Исторически маршрути"/historicalroutes.bg връща назад във времето и разказва за вълнуващото минало на българската столица. Изложбата предлага разходка по софийски улици и обръща поглед към емблематични сгради, някои от които днес не съществуват, а други са белязани от промените на отминалите десетилетия.