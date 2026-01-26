Библиотеката в Смолян отбелязва 270 години от рождението на Моцарт с изложба

Регионалната библиотека „Николай Вранчев“ в Смолян организира изложба на библиотечни материали, посветена на 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт, съобщи Антоанета Николова - главен експерт "Програми, културна дейност и връзки с обществеността" в библиотеката. Експозицията ще бъде открита на 27 януари 2025 г. от 15:00 часа в отдел „Изкуство“, съобщава БТА.

В изложбата са включени книги, статии, музикални школи, грамофонни плочи и електронни носители (CD и DVD), проследяващи живота и творчеството на австрийския композитор, оставил трайна следа в историята на световната класическа музика. Посетителите ще могат да се запознаят с различни аспекти от неговото творчество и културно наследство.

Инициативата е част от културния календар на библиотеката и цели да насърчи интереса към класическата музика и музикалното изкуство.