Бетовеново неделно матине подготвят Надежда Цанова, Лора Маркова и Александър Сомов

През 2020 печели Първа награда на Международния конкурс „Леонид Коган“ в Брюксел, а през 2021 – Първа награда от престижния конкурс за цигулари „Тибор Варга Джуниър“ в Швейцария. Постижение, което ѝ отваря врати за серия от солови рецитали, предложени от швейцарската продуцентска агенция „AMG Rising Stars”.
Многобройните ѝ концертни изяви в Германия, Франция, Италия, Швейцария, Португалия, САЩ и др. са посрещани възторжено от публиката и получават висока оценка от специалистите и музикалната критика, изтъквайки нейните впечатляващи технически възможности, зрялост и дълбок музикален усет. Емблематични са участията в съвсем ранна детска възраст в „Дни на България“ във Франкфурт (на 10 години), „Съкровища от България“ в Карнеги Хол, Ню Йорк (на 11 години) и концерта по повод 60 години от създаването на фестивала „Sion Violon” в Швейцария през 2024.
На концертния подиум Лора се представя под ръководството на диригенти като Доменико Масон, Джанкарло Гуарино, Леонид Кербел, Марек Шедиви, Александър Гордън, Саймън Венгер. В България се изявява като солист на Плевенска филхармония, Класик ФМ оркестър, Държавна опера Варна, Симфониета „София“, Симфониета – Видин, Симфониета – Шумен, Симфониета – Враца и др. Сътрудничи си с изтъкнати диригенти като Емил Табаков, Григор Паликаров, Максим Ешкенази, Павел Златаров, Калина Василева, Арто Чифчиян и др. През 2024 дебютира като солист на Софийската филхармония под диригентството на Вилиана Вълчева.
Освен като солист с ярко сценично присъствие, Лора Маркова е и търсен камерен музикант. Стипендиант е на фестивалите „Алегра“ в България, „Гщаад-Менухин“ в Швейцария, „Лийд“ във Финландия, „Вила Музика“ в Германия, където си партнира на сцената с утвърдени имена от световната класическа музика. Огромно влияние в нейното развитие оказва работата ѝ с легендарния цигулар и педагог Борис Гарлицки, с когото продължава сътрудничеството си и сега.
През 2022 Лора Маркова е приета като студент в елитното висше училище за музика „Ханс Айслер“ в Берлин в класа на проф. Коля Блахер. От 2025 продължава обучението си в Музикалната академия в Базел в класа на проф. Леонидас Кавакос. Тя е една от четиримата, приети за студенти в първия редовен клас на именития цигулар. Сътрудничеството ѝ с него започва през 2021 на традиционния му майсторски клас в Атина, където още с първото си явяване получава специалната стипендия на неговата фондация.
Надежда Цанова започва да свири на пиано от петгодишна възраст, а на шест години постъпва като ученик при Елена Юлиянова. На 11 години печели първа награда от конкурса „Нашите деца свирят Бах“, а година по-късно „Grand Prix“ от същия конкурс. Следва период през който печели повече от 20 награди от наши и международни клавирни конкурси. – “ Сергей Прокофиев“ – Донецк, Украйна, “ Zailer“ – София и Родос – Гърция, “ Франц Шуберт“ – Русе, „Млади музикални дарования“- София, „Музиката и Земята“ – София, “ Немска и австрийска музика“ – Бургас и др. На 16 годишна възраст прави своят дебют със симфоничния оркестър на Харков, Украйна изпълнявайки концерт за пиано и оркестър от Роберт Шуман.
През 2005г. Надежда Цанова е приета в НМА “ Проф. Панчо Владигеров“ в класа на професор Стела Димитрова- Майсторова и проф. Илия Чернаев. По време на обучението си осъществява първото си турне в Европа, като гостува във Виена, Прага, Будапеща, Братислава и Чехия. Става стипендиант на фондациите “ Todoroff“, “ Globul M3 Communications“ и „Solty foundation“.
На гала-концерт, посветен на 110- годишнината на НМА “ Проф. Панчо Владигеров“ и 80 – тата годишнина на Софийска филхармония под диригентството на Мартин Клепетко (Чехия) в зала България, тя изпълнява Концерт за пиано и оркестър но.1 от П. Й. Чайковски.
Взима участие във фестивалите „ppIANISIMO“ , „Аполония“, “ Австрийски музикални седмици“, „Софийски музикални седмици“, „Мартенски музикални дни“ ,“Зимни музикални вечери Иван Спасов“, „Боса Антика“ – Италия, „Моцартеум“ – Австрия и др.
През 2011г. Надежда Цанова се дипломира с магистърска степен по пиано и започва специализация в Кралската консерватория в Брюксел, Белгия под ръководството на проф. Боян Воденичаров. Паралелно с това завършва и „Schola Cantorum “ в Париж, където получава най-високото отличие за концертиращ пианист – „Diploma Di Concert“.
През 2013г. печели първа награда от международния конкурс за пианисти в Париж „Flame“. Тази награда слага началото на международна концертна кариера. Осъществява международни концертни турнета в Япония, Китай, Испания, Португалия, Австрия и Германия. Получава покани да солира на симфоничните оркестри на Харков- Украйна, Токио- Япония, Илинойс – Чикаго – САЩ, Адана – Турция, Регенсбург -Германия , камерния оркестър на „Солистите на Залцбург“ – Австрия, оркестъра на Българско Национално Радио и Софийска филхармония.
Следват и международните награди от конкурса “ Mayenne“ – Франция, „Treviso“ – Италия и „Debut Berlin“ – Германия. Изнася солови рецитали в Италия, Белгия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Австрия, Русия, Украйна, Турция, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Япония, Китай, САЩ и др.
Заедно с тромпетиста Петър Македонски реализира изключително успешно дуо, което за кратък период от време печели 5 награди от наши и международни конкурси. Получават покана за концерт във френското национално радио през 2018г. и записи на целия им репертоар за „Златния фонд“ на Българско Национално Радио. Дуото печели наградата на БНР “ Музикант на годината“ в категория „Ансамбъл“ за 2017г. Концертът на Димитрий Шостакович е тяхната творческа визитка и те го изпълняват многократно с различни диригенти и оркестри на престижни концерти и фестивали в България и по света, последният от които в Чикаго, САЩ с оркестъра на Чикаго Илинойс под диригентството на маестро Стилян Киров.
През 2021г. изнасят концерт в двореца на Екатерина Велика в Москва, като записът се излъчва пред огромна руска аудитория по повод 24-ти май.
Надежда Цанова е носител и на приза „Музикант на годината“ в категория „Активна творческа дейност“ за 2022г.
Пианистката притежава изключително разнообразен репертоар, не само като солист, но и като камерен музикант. Участва в телевизионни предавания и записва за Българско Национално Радио.
Признание за таланта ѝ в музикалните среди в България е специалната награда за млад талант на името на Олга Камбурова, присъдена ѝ от предаването „Алегро Виваче“ на БНР през 2020, както и присъствието ѝ в номинациите за „Млад музикант на годината“ в няколко поредни години.
Принос в развитието и израстването на Лора като цигулар със солидна техническа подготовка и безкомпромисен усет за звук, стил и многопластова интерпретация е участието ѝ в майсторски класове и академии под ръководството на световноизвестни педагози и цигулари като проф. Михаел Фришеншлагер, проф. Дора Шварцберг, проф.Леонид Кербел, проф. Захар Брон, проф.Иври Гитлис, проф. Павел Верников, проф. Светлана Макарова, проф. Райнер Шмид, проф. Светлин Русев и др.
Лора свири на цигулка, изработка на Жан Батист Вийом Jean-Baptiste Vuillaume от 1869, щедро предоставена от Фондация „Вила Музика“ (Германия).
Александър Сомов е роден в София, учил е в класа по виолончело на Стефан Руневски в Националното музикално училище „Л. Пипков”. На 15-години прави концертния си дебют в България и в Германия, записва „Роко-ко” вариации от Чайковски и свири премиерно „Кончерто де Еспаня” от Анжел Ескудеро на турне из Испания с Националния младежки оркестър. След спечелването на няколко национални конкурси гостува в Гърция, Италия, Сърбия и Израел.
По покана на проф. Стефан Попов продължава обучението си в „Гилдхол скуул ” в Лондон, където през 1998 става първият източноевропейски носител на Златния медал, най-високата награда на „Гилдхол скуул”. Печели първи награди на международните конкурси „Александър Тансман” (Лодз), POSK (Лондон) и „Роял Оверсис Лиг”. Следват гастроли с концертите на Дворжак, Шуман, Чайковски, Прокофиев, Елгар, Шостакович, Хайдн, Бокерини, Щраус, Бетовен, Брамс, Гулда и Търнидж, с оркестри като Northern Sinfonia, Страсбургската филхармония, Щатскапеле Aхерн, Българското национално радио, Софийската и Варненската филхармонии и др. и под диригентството на Тиери Фишер, Пол Макрийш, Томас Цеетмайер, Maрк Албрехт, Дейвид Пери, Питър Унджиан, Лионел Бренге, Джеймс МакМилан, Теодор Гушлбауер, Васил Казанджиев, Мартин Пантелеев, Йордан Дафов, Милен Начев и др. Свири камерна музика в партньорство с Томас Цеетмайер, Жан-Ив Tибоде, Taсмин Литъл, Борис Mарлицки, Джон Йорк, Нейтън Уилямсън, Богдана Попова, Люси Джил, Венера Божкова и Maнфредо Фрация, в прочути зали във Великобритания, Франция, Швеция, Германия, Испания, Кипър, Мексико и България.
От 2002 Александър Сомов е канен постоянно като гост водач на виолончелите в Лондонската филхармония, Симфоничния оркестър на Лондон, Шотландски и Английски камерни оркестри. В момента е соло челист на Страсбургската филхармония и професор в Академията на Страсбург. Редовно прави майсторски класове в София, Страсбург, Рингамала (Швеция) и Флен (Франция).
Има солови записи за Наксос/Марко Поло, Гeга Ню, Би Би Си, БНТ и БНР, Полското радио и Радио Валенсия.