Белгийското Trio Vidas на Мая Трайкова пристига за концерт в "Софийски музикални седмици"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Мая Трайкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Белгийското Trio Vidas се завръща на българска сцена след 10-годишно отсъствие. Българската следа в него е авторитетната пианистка и преподавател Мая Трайкова, която живее повече от 50 години в Белгия, но никога не губи връзката с родината ни. Родена в София, започва да учи пиано на седемгодишна възраст и скоро става ученичка на видната българска пианистка и педагог проф. Люба Евчева. На дванадесетгодишна възраст изнася първия си рецитал. Три години по-късно, Мая Трайкова печели първа награда на Национален конкурс за пианисти в София. След заминаването си в Белгия, пианистката продължава обучението си. Спечелва множество награди, включително става полуфиналист на конкурса „Кралица Елизабет” /1978г./ и победител в Международния конкурс „Бузони”, Италия. Мая Трайкова записва за радио и телевизионни програми в България, Белгия и Германия, реализира компактдискове с камерна музика и изпълнения с оркестър. Като част от дуо, тя партнира на цигуларката Мария Шейтанова. Педагог и изпълнител, Мая Трайкова също така е официален пианист на Международния конкурс за кларинет в Брюксел и на Dos Hermanas (Севиля - Испания).

Концертът ще се проведе на 28 май 2025г, от 19.00ч. в камерна зала "България" и включва световна премиера на "Триптих" от проф. Пламен Джуров. Билети ще откриете на касата на залата и в мрежата на Ивентим.

В програмата още:

Лудвиг ван Бетовен- Клавирно трио, оп.11

Allegro con brio Adagio Tema con variazioni ("Pria ch'io l'impegno": Allegretto)

Фредерик Деврезе - Бенвенута (сюита за кларинет, чело и пиано)

. Dream

. Habanera

. Valse

. Tango



М. И. Глинка - Трио „Патетик”

. Allegro moderato

. Scherzo – Vivacissimo

. Largo

. Allegro con spirito

Нино Рота - Трио

. Allegro

. Andante

. Allegrissimo

Снимка: Le Progres

Trio Vidas е ансамбъл за класическа камерна музика, който обединява трима талантливи и страстни артисти:

Мая Трайкова (пиано), Филип Ансион (кларинет) и Катрин Лебрюн (виолончело).

Водено от дълбоко музикално съучастие, триото се отличава със своята чувствителна и енергична интерпретация на великите произведения от класическия репертоар.

Артистичният подход на музикантите се отличава с хармоничен баланс между виртуозност, експресивност и

постоянен стремеж към автентичност в техните интерпретации. Трио Vidas фино изследва композиции от

различни периоди, вариращи от класически и романтични произведения до съвременни творения, с които си сътрудничат настоящи композитори, за да обогатят репертоара си.

Тези трима опитни артисти също споделят страст към предаване на своето изкуство, изпълнение на

образователни концерти и участие в образователни проекти за доближаване на класическата музика до всички видове публика. По този начин Trio Vidas се утвърждава като ключов играч на сцената на класическата музика, съчетавайки традицията и модерност с елегантност.

Поставяйки си за цел да обхванат всички аспекти на камерната музика, музикантите от „Видас” се стремят да пропагандират новата музика и транскрипции на рядко изпълнявани произведения. Много бързо триото получава покани за множество прояви, в които се включват различни изпълнители. Същевременно дейността на триото получава признание и е субсидирана от Френската общност в Брюксел. Следват записи на компактдискове, участия в радио и телевизионни предавания, покани от чужбина... Не закъсняват и положителните отзиви на музикалните критици. Трио „Видас” има широк репертоар, обхващащ творби от бароковата епоха до наши дни, като обръща специално внимание на класическия и романтичния период и на белгийската музика.

Повече за останалите членове на триото:

Филип Ансион, кларинет. Роден в Отини, Белгия. Учи кларинет в Кралската консерватория в Брюксел, в класа на чичо си Марсел Ансион. Работи във филхармоничния оркестър на Лиеж, където свири под ръководството на диригенти като Пол Строс, Пиер Бартоломе, Рене Дефосе и участва в турнета в Белгия и в чужбина. Има възможността да се възползва от съветите на големия френски кларинетист Жак Лансло. Филип Ансион работи и с ансамбъл „Рондо“ на Театр дьо ла Моне и участва в създаването на реномирани камерни ансамбли. Изпълнява и записва различни концерти, квинтети и триа (Моцарт, Покорни, Щамиц, Бетовен, Глинка, Вебер, Брамс...). Участва в много концерти и рецитали в Белгия и в чужбина, по-специално със струнните квартети „Виваче“ и „Данел“. Цялостната му дейност го насочва към това да се ангажира в подкрепа на съвременната музика, сериозна или по-популярна. Той е инициатор на известната музикална проява „Престижът на кларинета“, проведена в Иксел, Белгия, от 1998 до есента на 1999 година.



Катрин Лебрюн, виолончело. Завършва Кралската консерватория в Брюксел през 1996 и получава най-високите степени за виолончело и изпълнение на камерна музика. Наред с това Катрин завършва и Кралската консерватория в Гент. Победител е на конкурса Crédit Communal (сега Axion Classics) и други. Като активен камерен изпълнител виолончелистката участства в концерти на струнно трио „Виваче” основа но през 1993 към Музикалната капела „Кралица Елизабет”. Участва също в трио „Видас”, свири в дуо със сестра си цигуларката Емануел. Катрин учи виолончело в музикалните академии в Брюксел (от 1995) и Lennik (от 2000). Занимава се активно с педагогическа дейност, специализира методика на преподаването на виолончело. За две години Катрин Лебрюн свири в Симфоничния оркестър на Гуаякил в Еквадор, с който гастролира в Южна Америка и САЩ. Завръща се в Белгия отното през 2006.