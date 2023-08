"Бела Воче" представя "Италия Бела" в рамките на "Споделете музиката"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Росица Инджева и Мария Павлова-Яковчева от "Бела Воче", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Летният сезон на Софийската филхармония, който носи заглавието "Споделете музиката", продължава с концерт в атриума на Квадрат 500. На 17 август от 18.30ч. вокалната формация "Бела Воче" ще представи концерта "Италия Бела".

"Програмата съдържа по-малко познатия песенен репертоар на известните италиански оперни композитори- Пучини, Верди, Росини и др.", заяви пред Classic FM Мария Павлова-Яковчева от "Бела Воче". А Росица Инджева от ансамбъла допълни, че ще има и италиански канцонети, които не са изпълнявани до момента и са специално подготвени за предстоящия концерт. "Проектът започна преди няколко години и се радва на огромен успех", коментира Инджева. Затова и билетите за концерта "Италия Бела" вече са изчерпани.

По думите на талантливите изпълнителки, публиката има потребност от концерти на открито през лятото. След концерт ценителите могат да продължат с вечеря в ресторант и да прекарат романтична вечер на разходка. От друга страна, концертът в "Квадрат 500" предоставя възможност за разглеждане на изложбата в деня на музикалната проява, което допълва цялостното преживяване.

Мария Павлова-Яковчева отбеляза, че през лятото "Бела Воче" не само релаксират, а и се подготвят за новия музикален сезон. Тя разкри, че почитателите на вокалната формация могат да очакват завръщането на проекта "Кабаре модерн", но не уточни датата на събитието.

Летният сезон на Софийската филхармония "Споделете музиката" завършва на 31 август от 19.00ч. в зала "България" под диригентството на Джанкарло де Лоренцо. Билети за този концерт са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.