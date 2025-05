BECA открива изложбата “Син, но го няма небето” на младия фотограф Благовеста Семкова – част от Европейската нощ на музеите 2025

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фотографката Благовеста Семкова и Велина Стефанова- съосновател на Фондация Бека, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Проектът „Син, но го няма небето“ на Благовеста Семкова ще бъде представен на 14 май от 19:00 ч. в концептуалното галерийно пространство на BECA Center of Visual Storytelling на бул. “Васил Левски” 57. ​​Изложбата е част от официалната програма на Европейската нощ на музеите 2025 в София и ще бъде отворена за публиката и на 17 май от 19:00 - 24:00 ч., когато ще се проведе разговор с автора и кураторски тур.

Проектът е интимен визуален разказ, роден в тишината на аутизма. Чрез абстрактни, съзерцателни и понякога болезнено откровени черно-бели фотографии, авторката ни повежда в един крехък свят от образи, където липсата на небе е само началото на едно дълбоко пътешествие – навътре. Проектът е личен, емоционален и социално ангажиран. Той не търси съчувствие и не предлага обяснения – просто споделя истина. Истина, която може да бъде утеха и надежда за онези родители, които също са чули диагнозата и са останали без дъх.

Зад изложбата застава BECA Foundation, която има дългосрочната мисия да насърчава младите автори не просто да създават кадри, а да мислят във визуален разказ – смислен и въздействащ.

BECA насърчава социално ангажирани проекти, които показват колко мощен може да бъде гласът на фотографията, когато служи на истината, личната история и колективното преживяване. Именно такава е дебютната изложба „Син, но го няма небето“ на Благовеста Семкова – едновременно художествена и дълбоко човешка.

ЗА АВТОРА

Благовеста Семкова е родена през 1985 г. в град Пловдив. Завършва специалност „Живопис“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ и взема участие в редица групови изложби в България и чужбина. Преди да се отдаде на визуалното изкуство, дълги години се занимава с алпинизъм, а през 2011 г. става национален шампион и осъществява премиерни изкачвания. Майка е на четири деца, които отглежда в самостоятелна ферма.

Професионалният ѝ път я отвежда до класна стая в голямо ромско училище, където работи като учител по изобразително изкуство. Това е причината да се среща ежедневно със социални и човешки теми, които пряко влияят върху нейния светоглед – искрен, социално ангажиран и изпълнен с емпатия.

През 2022 г. Благовеста открива фотографията – неочаквано, но съдбовно в Академия BECA, където развива своя авторски подход към визуалния разказ. Работи основно в черно-бяла естетика, а фотографиите ѝ се отличават с висок контраст и мощно въздействие. Натрупаният опит я отвежда до участие в различни творчески уъркшопи с изявени съвременни фотографи като Оливия Артър, Кристина де Мидел, Рафал Милах и Питър ван Агтмаел – повечето организирани по инициатива на BECA и Magnum Photos.В допълнение проектът „Син, но го няма небето“ е отличен с международната награда Profifoto New Talent Award по-рано тази година.

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на BECA Foundation и Национален фонд "Култура", програма "Дебюти" 2024 г.