Рослана Дамянова разказва лична история с дебютната си фотоизложба "Сапунено цвете”

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографката Рослана Дамянова и Велина Стефанова - съосновател на фондация Бека, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 22 ноември от 19.00ч. в Cafe Synthesis на бул. Васил Левски 57 в София ще се представи дебютната фотографска изложба „САПУНЕНО ЦВЕТЕ“ на младия фотограф Рослана Дамянова. Като продължение на инициативата на фондацията да популяризира работата на млади изявени фотографи, събитието тази есен ще представи фотографския разказ на Рослана Дамянова, като събитието ще се проведе в концептуалната галерията на BECA Foundation.

„Сапунено цвете“ е фотографски разказ за сложните човешки взаимоотношения в рамките на един род, който ни кани да забавим за момент устремения си поглед към бъдещето, да превъзмогнем страховете на днешния ден и да се върнем назад към нашите корени. Макар да изглежда лесно, това пътуване често ни изправя пред емоционални спомени, неизказани думи и забравени връзки.

Чрез фотографията авторката изгражда мост към своята баба, с която животът я е разделил преди много време. Осъзнала, че времето не може да се върне назад, един ден тя поема към малко село в Родопите с чувство на вина, но и копнеж за прошка. „Няма да я намериш вкъщи, все катери хълмове или работи по нивите.“ – казват ѝ селяните. И са прави – след дълго търсене двете се срещат. В този момент бабата не я познава, но изведнъж в очите ѝ проблясва топлина, а денят, макар и зимен, се оживява.

Сапунените цветя са планински растения, които в миналото са били използвани за измиване на ръцете след бране на тютюн. Днес, обаче, те носят символиката на емоционалното пречистване на душата и завръщането към простите, но истински човешки връзки. Макар понякога изпълнени с неразбирателство и тишина, те носят смисъл и дълбочина, които само връщането назад може да разкрие.

Рослана Дамянова е млад български фотограф, чийто път в изкуството и неговите безбройни интерпретации започва от много ранна възраст. По-късно учи Френска филология в Софийския университет, но паралелно с това участва в театралната трупа “Алма Алтер”, което задълбочава нейния усет за изразяване.

През 2021 г. започва обучението си в BECA, а фотографията ѝ се фокусира върху наративи, които разкриват реални преживявания и стимулират размисъл върху социални въпроси и човешки ценности. По време на мастър програмата в Академията Рослана успява да открие своя авторски почерк, който деликатно съчетава класическия документален подход с естетическа чувствителност. Тя често използва меки тонове и натурална светлина, за да подчертае автентичността на историите, които разказва.

В процеса на работа по първия си дългосрочен проект “Сапунено цвете” авторката изследва темата за семейните връзки чрез лична история. Фотографията я отвежда до една дълго отлагана среща, за която ще ни разкаже в предстоящата си първа самостоятелна изложба. През 2023 г. кадри от проекта са публикувани в международното фотографско издание "Caption Magazine", а Рослана става финалист на XXIII Seminario de Fotografía y Periodismo в Испания.

BECA Foundation е организация с нестопанска цел, която е насочена към разширяване на визуалната култура и креативност в сферата на фотографията, ангажиране на нова публика и подкрепа на нововъзникващи фотографи. Чрез качествени образователни възможности и творчески програми фондация BECA насърчава развитието на талантливи млади фотографи и има за цел да популяризира важността на фотографския разказ. Фондацията е създадена, за да направи тази мисия възможна в сътрудничество с други организации и партньори от национално и международно ниво.

Основната й мисия е да се насърчава усета за създаване на визуално изкуство, оценка и съхраняване на българската фотография сред обществото на все по-визуално развиващия се свят. Силата на визуалния разказ е сигурен път към осъществяване на пряко взаимодействие със зрителя. По този начин могат да бъдат адресирани социални теми чрез езика на фотографията, които да достигнат и ангажират широката аудитория. Тези качества на визуалния разказ аргументират неговата важност и необходимост за съвременното общество и го поставят в центъра на редица социални процеси.

Предстоящата изложба „САПУНЕНО ЦВЕТЕ“ е част от дългосрочната инициатива на Фондацията да подкрепя творческата реализация на дебютни изложби на млади фотографи като по този начин допринесе към идеалната си цел. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Дебюти“.