BARTÓK GOTHIC LIVE ще звучи във Варна и Добрич

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с творческия директор на проекта Кръстина Денчева, разпоолжено в звуковия файл под главната снимка!

Проектът “BARTÓK GOTHIC” е посветен на мрачната красота на музиката за струнни инструменти на унгарския композитор Бела Барток в хорър, готик и драма киното вече точно 60 години - от струнните квартети през Сонатата за соло цигулка до омагьосващата Музика за струнни, ударни и челеста. BARTÓK GOTHIC Live представя тази ефектна музика на младата публика в България през призмата на готик културата. Струнните квартети на Бела Барток звучат в алтернативни пространства в изпълнение на Art&Shock String Quartet. Съставът обединява виртуозните млади музиканти Стоимен Пеев (цигулка - Софийски солисти), Ивайло Данаилов (цигулка - Софийски солисти), Стефания Янкова (виола - водач на групата виоли в симфоничния оркестър на БНР) и Виктор Трайков (виолончело - свободен артист с кариера в България и Германия, основател на частното училище за изкуства Арт&Шок). Арт приключението включва три линии: концертна, студийни записи и видео продукция, чиято реализация е планирана за 2027.

Творческата концепция на “BARTÓK GOTHIC” е на Кръстина Денчева. В сърцето на проекта е филмът “Сиянието” на Стенли Кубрик и едноименната книга на Стивън Кинг. Допълваща мистичната музика на унгарския композитор Бела Барток и вдъхновение за специфичната атмосфера и избор на сцените в проекта е кавър версията на песента на Queen Who wants to live forever от филма “Шотландски боец” в изпълнение на канадската поп група The Tenors - истинска готик опера, направена със страст и изтънчена естетика.

Пиеси на Бела Барток за струнни инструменти звучат във филми като “Сиянието” (1980) на Стенли Кубрик, “Добрата майка” (1988) на Леонард Нимой, “Да бъдеш Джон Малкович” (1999) на Спайк Джоунс, “Мелинда и Мелинда” (2004) на Уди Алън, “Призрачна соната” (2007) на Ингмар Бергман, “Антропоид” (2016) на Шон Елис, “Вечната дъщеря” (2022) на Джоана Хог и много други. Шестте струнни квартета на Бела Барток са сред най-ефектните и интересни образци на жанра в съвременната музика. По свой елегантен и категоричен начин те илюстрират развитието на композитора между 1908 и 1939 т.е. през почти целия му творчески живот.

В BARTÓK GOTHIC Live във Варна на 23.05.2025 от 20.00 в Хале 3 ще прозвучат Струнен квартет 1 ор. 7 и Струнен квартет 4. Ден по-рано на 22.05.2025 от 18.00 публиката в Добрич също ще чуе двата квартета на Барток в Огледална зала “Нели Божкова”. За есента са планирани концерти на BARTÓK GOTHIC Live в София. "От края на май стартира и втората линия в проекта - студийните записи", разкри пред Classic FM Кръстина Денчева.

Проектът “BARTÓK GOTHIC” се осъществява в партньорство с Унгарския културен институт - институт “Лист” и с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” - програма “Създаване” 2024.

Със специални благодарности към Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала” - София