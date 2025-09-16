Баритонът Иво Йорданов: „Кармина Бурана е кръговратът на живота“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с баритона Иво Йорданов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 7 октомври от 19.00ч. в зала „България“ ще прозвучи сценичната кантата „Кармина Бурана“ от Карл Орф в изпълнение на Симфониета Враца под палката на маестро Христо Павлов. В програмата ще прозвучи и Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян. Солисти ще бъдат Виктор Костов (пиано), Андреа Новак (сопран), Андрея Мирчев (тенор) и Иво Йорданов (баритон). Съпроводът е на Академичен хор на Филхармония „Олтения" от гр. Крайова (Румъния) и Детски оперен хор - София с ръководител Таня Радева-Лазарова. Билетите се продават онлайн в мрежата на Ивентим.

Баритонът Иво Йорданов е певец с впечатляваща международна кариера, възпитаник на Христина Ангелакова и лауреат на конкурса на BBC „Singer of the World“ в Кардиф.

Дебют и опит

Дебютът на Йорданов в „Кармина Бурана“ е преди повече от 12 години в зала „България“ с диригент Мартин Пантелеев. Оттогава той има близо сто участия в произведението по целия свят. „Партиите на баритона са акробатика – всяка ария е различна като характер и изисква гласът да се преобразява постоянно. Това е сложно, но и изключително забавно“, заяви оперният певец пред Classic FM.

Смисълът на „Кармина Бурана“

„Кантатата говори за кръговрата на живота. Съдбата ту ни дава, ту ни взема – един ден е нежна любовница, друг ден е вещица. Посланието е просто: живей живота си и търси любовта и удоволствията“, допълни Йорданов. Той подчертава, че творбата не е философска абстракция, а поезията в нея отразява всекидневието и страстите на хората.

Сатира и хумор

Според баритона, именно хуморът и сатиричните сцени правят произведението толкова близко до съвременната публика. „Частите с пияния абат и хорът в таверната са едни от най-забавните. Хората и днес работят през деня и се веселят през нощта – това е универсално“, смята оперният изпълнител.

Международни проекти

Иво Йорданов работи активно със Симфониета Враца, като първата му изява с тях също е била в „Кармина Бурана“. „Това е най-младежкият оркестър, който съм виждал в България – вдъхновяващо е да се работи с тях“, посочи той. През 2025 г. той изпълнява творбата в България, Румъния, Косово и Северна Македония, като част от международни проекти за културен обмен.

Варненската опера и нови продукции

Като солист на Държавна опера Варна Йорданов е част от нови постановки на „Фауст“ и „Кармен“, а с успех продължава и „Дама Пика“. „Работим с големи режисьори и диригенти, разширяваме репертоара и предлагаме качествен продукт на публиката,“ споделя още певецът.

Биографично

Баритонът Иво Йорданов е роден във Варна на 3 април 1980 г. През 2007 г. завършва Националната музикална академия "Панчо Владигеров" в класа на оперната прима Христина Ангелакова. Специализира при Мирела Паруто и Антонио Боайе в Академията "Борис Христов" в Рим и в Оперното студио на Рената Ското в Академията "Санта Чечилия" - при Рената Скотто, Анна Ванди и Чезаре Скартон.

Иво Йорданов представя блестящо България на конкурса на ББС в Кардиф "Singer of the World" (2007 г.), печели първа награда от конкурса в Сполето - Италия (2010 г.), и работи два сезона като солист на "Театро Спериментале", през което време се обучава и при други лауреати на конкурса - Соня Ганаси, Мариела Девия, Луиджи Алва, Ренато Брузон. Лауреат е на десетки международни конкурси и музикални фестивали.

Дебютът му в "Кармина Бурана" със Софийската филхармония е през 2011 година в зала "България" под палката на маестро Мартин Пантелеев. Оттогава Иво Йорданов не спира да я пее по целия свят - от Амстердам до Токио.

В репертоара си баритонът има централни партии от световния оперен репертоар (Верди, Доницети, Чайковски, Пучини), както и много камерни произведения и произведения от кантатно-ораториалния жанр (Орф, Хендел, Шуберт, Шуман, Рахманинов, Бритън и др.).

От 2019 г. Иво Йорданов е и солист на Държавна опера - Варна.