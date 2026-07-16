Банско джаз фестивал 2026 събира световни звезди и превръща града в джаз столица за 10 дни

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От 31 юли до 9 август Банско отново ще се превърне в джаз столицата на България.

В продължение на десет дни Банско Джаз Фестивал ще предложи богата концертна програма, три сцени, джаз академия, изложби, срещи с музиканти, джем сешъни и десетки съпътстващи събития, които ще превърнат целия град в сцена.

Тазгодишното издание е още една стъпка към юбилейната 30-годишнина на фестивала, която ще бъде отбелязана през 2027 година. Програмата събира световни джаз легенди, утвърдени съвременни артисти и едни от най-добрите български музиканти.

Сред най-очакваните гости са легендарният барабанист Billy Cobham, американската вокалистка Morgan James, израелският тромпетист Avishai Cohen с проекта Big Vicious, британският саксофонист и носител на Grammy Tim Garland, както и кубинският басист Alain Perez, работил с имена като Paco de Lucía, Chick Corea и Omara Portuondo.

Фестивалът ще бъде открит на 31 юли с концерта на Billy Cobham's Time Machine, част от европейското турне на легендарния музикант. На 3 август Morgan James ще представи проекта "Soul Remains the Same", в който класически рок песни звучат през призмата на джаза и соула. Финалната вечер на 9 август е поверена на Avishai Cohen и Big Vicious, чиято музика съчетава джаз, рок, електроника и трип-хоп в едно впечатляващо концертно преживяване.

Сред акцентите е и специалната среща между саксофониста Chico Freeman и италианския пианист Antonio Faraò, които ще представят квартет с програма в чест на John Coltrane. На фестивалната сцена ще се изявят още DJABE, Mordy Ferber, както и редица български джаз изпълнители.

Банско джаз фестивал остава верен и на традицията си да създава ексклузивни проекти специално за своята публика. Тази година сред тях е новата съвместна програма на китариста Христо Вичев и пианиста Живко Петров – творческо партньорство, започнало именно на фестивала преди няколко години.

Музикалният празник няма да се ограничи само до вечерните концерти. Всеки ден от 10:00 часа сцената „Децата в джаза“ ще представя талантливи ученици от музикални училища и школи, а от 11:00 часа в градския парк ще звучат концертите на участниците в Банско джаз академия. В програмата са включени още семейни инициативи, изложби, дискусии и традиционната поредица „На чаша вино с…“, посветена на знакови личности от историята на българския джаз.

Билетите за седящите места пред главната сцена вече са в продажба, като посетителите могат да изберат фестивален пас или билет за отделна вечер. Достъпът до всички останали фестивални сцени, правостоящите зони и съпътстващите събития е свободен.