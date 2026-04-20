Бандонеонистът Стоян Караиванов - за Tango Piazzola, развитието на тангото в България и бащинството

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с бандонеониста Стоян Караиванов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Tango Piazzolla“ събира на една сцена изключителни музиканти от България и света.

Веско Ешкенази се завръща в Зала 1 на НДК след няколкогодишно отсъствие, за да създаде заедно със Стоян Караиванов този мащабен концерт-спектакъл. За първи път в България ще свири представител на фамилията Пиацола – Даниел Астор Пиацола – Пипи, не само наследник на легендата, но и един от водещите барабанисти на съвременната сцена.

„Изключително много се вълнувам да посетя не само България, а и Балканите за първи път. Нямам търпение да се кача на сцената заедно с изключителните виртуозни музиканти Веско Ешкенази и Стоян Караиванов. Благодарен съм за това, че музиката на дядо ми се приема толкова топло във вашата страна! Очаквам срещата с българската публика на 12-и март 2027 г. с радост и вдъхновение!“ – споделя Даниел Астор Пиацола – Пипи в обръщение към почитателите на аржентинското танго.

На сцената в Зала 1 на НДК ще бъде и носителят на Latin Grammy, контрабасистът Хуан Пабло Наваро, а към тях се присъединява първият български танго оркестър „Либертанго“, обичан със своя автентичен звук и енергия. В концерта ще участват и танцьорите Николай Джуров и Далия Димитрова, както и певицата Венелина Бонева, които допълват музикалното преживяване и пренасят публиката в истинската атмосфера на Буенос Айрес.