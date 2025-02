Бандонеонистът Стоян Караиванов след наградата Krefelder Bandoneon-Preis 2025: "Тангото е любов"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Стоян Караиванов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Стоян Караиванов стана носител на престижната награда Krefelder Bandoneon-Preis 2025. Според Rheinische Post, “утвърден музикант, звезда в бранша, за първи път жена или по-скоро непознато име? Този въпрос си зададе журито. То имаше основателни причини да избере 27-годишния българин. Това име трябва задължително да се упражнява, за да се произнася гладко, защото този човек занапред ще бъде тясно свързан с една глава от музикалната история на Крефелд: Стоян Караиванов получава наградата Bandoneon за 2025 година.”