Българският филм „Стадото“ открива Киномания 2024

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьора Милко Лазаров, съсценариста Симеон Венциславов, продуцента Веселка Кирякова от екипа на филма „Стадото“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Третият игрален филм на режисьора Милко Лазаров „Стадото“ получи своята световна премиера в рамките на официалната селекция на един от най-големите и стари кино фестивали в света – BFI Лондон. Само месец по-късно, на 13 ноември филмът ще открие 38-ото издание на Киномания в Зала 1 на НДК.

„Стадото“ разказва за Али и дъщеря му Тарика, които живеят мирно, но изолирано от общността си в българско село. Тарика е започнала да развива „крила на пеперуда“ – костно заболяване, което е наследила от майка си и което дълго време е будило суеверия в селото. Али подкрепя дъщеря си и е готов да направи всичко, за да я защити, когато нетърпимостта на малкото им населено място се превръща в заплаха.

„От години се интересувам от отношението на обществото към различния човек. Вълнува ме как се поражда усещането за страх от непознатото, ксенофобията и неприемането на невидимото. Обяснявам си тези тревоги на модерния човек с неговото безразличие към Бог. Човекът обаче е Божествено създание.“, споделя режисьорът Милко Лазаров.

Снимка: Киномания-НДК

В ролите на Тарика и Али са Весела Вълчева и Захари Бахаров, а редом с тях на екран гледаме Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова и Христос Стергиоглу. Сценарият е дело на Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров. Оператор e Калоян Божилов. Сценографията и костюмографията са поверени съответно на Ивайло Петров и Кирил Наумов. Композитор е Пенка Кунева.

Филмът е продуциран от Веселка Кирякова, РЕД КАРПЕТ, в ко-продукция с ZDF/ARTE, 42film – Германия и AMOUR FOU – Люксембург. Финансиран от ИА Национален филмов център, Eurimages, MitteldeutscheMedienförderung, FilmFundLuxembourg, CreativeEurope Media.

Билети можете да закупите в Билетния център на НДК, през онлайн платформата на НДК и през системата на epayGO

38-ото издание на Киномания се организира от Националния дворец на културата и Фондация „Имам идея” с подкрепата на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център” и Столична община.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2024 г.