Български музиканти в Париж честваха 30 години България в Международната организация на Франкофонията

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьора, сценарист и артист-солист в Музикалния театър Марияна Арсенова и певицата Вера Шандел, разположено в звуковия файл!

Снимка: Classic FM

Вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова бе на посещение в Париж във връзка с 30-годишнината от пълноправното членство на България в Международната организация на Франкофонията. Честванията бяха под патронажа на вицепрезидента.

Снимка: Личен архив

Годишнината бе отбелязана с концерт-спектакъл в централата на ЮНЕСКО - организацията на ООН за образование, наука и култура. Спектакълът бе посветен на 60 години от загубата на световноизвестната певица Едит Пиаф. Концертът се проведе под патронажа на вицепрезидента, на вицепремиера и министъра на външните работи и на френската Национална комисия за ЮНЕСКО се отбелязват и 40 години от вписването на първите четири български обекта в списька на световното наследство на ЮНЕСКО и 20 години от приемането на Конвенцията за нематериално културно наследство.

Снимка: Личен архив

Спектакъльт е дело на Вера Шандел и Ангел Заберски трио, със сценарий и режисура на Марияна Арсенова-Владимирова. В него взеха участие музикантите Стоян Янкулов и Димитьр Карамфилов заедно с „Ангел Забелски Трио".