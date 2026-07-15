Млади музиканти триумфираха на Международния конкурс за цигулари "Мария Ереро" в Гранада

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Зорница Иларионова, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Млади български таланти триумфираха на Международния конкурс за цигулари "Мария Ереро" /Maria Herrero International Competition/ в Гранада при изключително силна конкуренция. Петото издание се проведе в периода 8-10 юли, след 3-тото издание на надпреварата за виолончелисти (6-8 юли) и преди 16-тото издание на конкурса за пианисти (11-15 юли).
Българските дарования спечелиха 2 Първи награди, 3 Втори награди и 2 Трети награди от цигулковия конкурс, които бяха разпределени по следния начин:
Първа възрастова категория:
Мина Цанкова - 1-ва награда
Дара Соколова - 1-ва награда
Преслава Карачанска - 2-ра награда
Зара Захариева - 3-та награда
Втора възрастова категория:
Николай Нейков- 2-ра награда
Никола Димитров- 2-ра награда
Млад артист:
Самуил Стойчев – 3-та награда