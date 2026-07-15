Млади музиканти триумфираха на Международния конкурс за цигулари "Мария Ереро" в Гранада

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Зорница Иларионова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Млади български таланти триумфираха на Международния конкурс за цигулари "Мария Ереро" /Maria Herrero International Competition/ в Гранада при изключително силна конкуренция. Петото издание се проведе в периода 8-10 юли, след 3-тото издание на надпреварата за виолончелисти (6-8 юли) и преди 16-тото издание на конкурса за пианисти (11-15 юли).

Българските дарования спечелиха 2 Първи награди, 3 Втори награди и 2 Трети награди от цигулковия конкурс, които бяха разпределени по следния начин:

Първа възрастова категория:

Мина Цанкова - 1-ва награда

Дара Соколова - 1-ва награда

Преслава Карачанска - 2-ра награда

Зара Захариева - 3-та награда

Втора възрастова категория:

Николай Нейков- 2-ра награда

Никола Димитров- 2-ра награда

Млад артист:

Самуил Стойчев – 3-та награда