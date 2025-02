Български културен институт Лондон чества Трети март с тържествена програма

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от кореспондентът на bTV Radio Group в Лондон Яница Бояджиева!

Български културен институт Лондон (БКИ Лондон) организира тържествен концерт-спектакъл по повод Националния празник на България – Трети март. Мероприятието ще се проведена 1 март (събота) в подкрепа на българските млади артисти, музиканти и майстори, които живеят и творят във Великобритания.



Програмата на събитието ще започне с изложба-базар на български майстори, както и представяне на българско вино и деликатеси. След това програмата ще продължи с премиерна за Великобритания прожекция на филма "Професор Андрю Маринър гостува в Пловдив, България".

Културният институт в Лондон организира и празничен концерт по повод Трети март с класическа, поп, джаз и фолклорна музика. Концертната програма включва изпълнения на класически произведения от Панчо Владигеров, номинираната за "Грами" Добринка Табакова, както и съвременни аранжименти на популярни български песни като "Светът е за двама", "Фалшив герой", "Облаче ле бяло" и "Хубава си моя горо".



Сред имената на участниците в програмата са Боян Иванов (кларинет), Мария Георгиева (вокали), Никой Генов (виолончело), Емил Чакалов (цигулка), Ния Лечева (цигулка), Илин Илиев (вокали, китара и кавал) и Мария Сотирова (виола). Специален гост на събитието ще е проф. Андрю Маринър.



Събитието ще се проведе от 17:30 ч. при вход свободен в The Royal Geographical Society в Лондон.



Български културен институт Лондон е създаден през 2012 г. и се стреми да популяризира, подкрепя и развива културните връзки и отношения между България и Великобритания. Организацията е домакин на редица културни мероприятия, включително изложби, лекции, филмови прожекции и концерти.