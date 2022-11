Млади творци отправят „Зов“ със световна премиера в Шумен

Your browser does not support the audio element.

Тази вечер, 24 ноември 2022г. в Шумен ще се състои световната премиера на Концерт за маримба, пиано, ударни и оркестър „Зов“ от Емелина Горчева-Димова и Мирослав Димов. Младите творци, които са заедно на сцената и в живота, разкриват, че за създаването на произведението са се потопили в атмосферата на мистична Странджа. „Преживяхме Земята, Огънят, Водата и Въздуха за да ви ги пресъздадем най-правдоподобно, за да усетите духа и силата на корените ни. За да пулсирате в неравноделните ритми на нашата музика и да бъдете част от магията която изживяхме!Земя - твърдост и сила. Здрава опора, корен на праотците ни! Огън - съзидателното начало. Божествената искра, първоизточник на всичко. Разгарящата се топлина, способна да изпепели за миг.Вода - мека и постоянна. Очистваща!Застинала стихия, създаваща, смразяваща и отмиваща всичко по пътя си", споделят Димови в социалните мрежи.

Солист на Концерта за маримба, пиано, ударни и оркестър „Зов“ ще бъде Мирослав Димов, а съпроводът е на Симфониета Шумен под диригентството на Цанислав Петков. В програмата е включен и Концертът за вибрафон и струнен оркестър на Емелина Горчева – Димова със солист Борислав Запрянов. Ценителите на класиката ще се насладят на Concerto piccolo non tanto grosso от Атанас Атанасов и Класично и романтично оп. 24, за камерен оркестър от Панчо Владигеров, които ще прозвучат довечера от 18:35 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева“ в Шумен.

Колегата ни от Jazz FM и bTV Radio Светослав Николов слуша репетицията вчера и разговаря с директора на Симфониета Шумен Калина Василева, авторите, солистите и диригента на този концерт. Чуйте повече в звуковия файл под главната снимка!

Д-р Емелина Горчева – Димова е родена в гр. Велико Търново. Завършва средното си образование в НМУ „Любомир Пипков“ град София със специалност пиано. През 2009 г. е приета в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, където изучава композиция в класа на проф. Йовчо Крушев. През 2014 г. придобива магистърска степен по специалността, а през 2017 г. ѝ е присъдена образователна и научна степен доктор. Носител е на десет награди по композиция, пет от които международни.

Автор е на музика към музикално-сценични произведения, филми, симфонични и камерно-инструментални произведения, на солови и хорови песни, миниатюри за пиано, концерти.. Нейни творби са изпълнявани както у нас, така и в САЩ, Германия, Франция, Люксембург.

Концертът ѝ за маримба, пиано, ударни и струнен оркестър „Необятни светове“, написан в съавторство с Мирослав Димов, добива широка популярност и извън пределите на страната. През март 2016 г. е изпълнен в Страсбург, Франция, в рамките на Българското председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Следват премиерите му в Китай, Австралия, САЩ, Япония, Лондон, Венецуела.

През 2019 г. две нейни произведения стават задължителни в програмата на Национален конкурс за изпълнение на българска музика „Върбан Върбанов“ – специалност „Класическо пеене“.

Член е на жури в Национален конкурс за изпълнение на българска творба „Върбан Върбанов“ – гр. Бургас, Международен конкурс за изпълнение на немска и австрйска музика „MAGIC” град Бургас, както и „Клависимо“ град София.

В настоящия момент Емелина Горчева – Димова е хоноруван преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” по дисциплината Музикална драматургия и интерпретация – работа с композитор, в магистърската специалност Оперета – мюзикъл.

Мирослав Димов е роден на 11 август 1989 г. Изучава пиано и ударни инструменти в НУМСИ „Христина Морфова“ град Стара Загора. През 2008 г. е приет в НМА “Проф. Панчо Владигеров“ София, в класа по ударни инструменти на проф. д-р Татяна Кърпарова. През 2013 г. завършва магистърска степен, като междувременно е поканен за гост-лектор по перкусии в НУМСИ „Хр. Морфова” Стара Загора. От 2014 г. е хоноруван асистент по ударни инструменти и докторант с ръководител проф. д-р Татяна Кърпарова в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. През 2017 г. заема позицията водач на група ударни инструменти в Академичният Симфоничен Оркестър. От 2019 г. е поканен да преподава и в НМУ „Любомир Пипков“ София, по специалността „Ударни инструменти“. През 2020 г. получава образователна и научна степен „Доктор“, а от 2021 г. е назначен като главен асистент по ударни инструменти в катедра „Духови и ударни инструменти“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. По време на своето обучение участва в над 340 солови и камерни продукции.

Осъществява проекти за камерни формации, Поставя премиери със свои транскрипции за пластинкови ударни инструменти на класически произведения от А. Вивалди, Д. Скарлати, Й. Пахелбел, Й. С. Бах и др.

Усъвършенства се в майсторски класове на Татяна Колева, Емануел Сежурне, Богдан Бакану, Ивана Билич и др. През 2013 г. печели стипендия от фондация „Йордан Камджалов“, а през 2015 г., по програмата Еразмус+, продължава своето усъвършенстване в Académie supérieure de musique de Strasbourg, Франция под ръководството на едни от най-известните и изявени професионалисти в световната перкусионна школа – проф. Емануел Сежурне, проф. Денис Риедингер и проф. Стефан Фуржеро.

Мирослав Димов е солист в различни страни в Европа и носител на национални и международни награди, някои от които: приз „Студент на годината“ в категория изкуства, за цяла България (2012 г.); първа награда в най-високата категория – Интернационален конкурс за ударни инструменти „ПАС Италия“ Монтесилвано, Италия (2014 г.); лауреат в категория ударни инструменти, Първи национални награди ”Проф. Панчо Владигеров“ за изпълнители, изявени в музикалното изкуство (2015 г.); номинация за Кристална лира в категория „Млад изпълнител“ (2019 г.).

През 2012г. произведението за маримба „Odessa” от американският композитор Matthew Lorick, специално посветено на Мирослав Димов, а в последствие изпълнено и записано от него, добива огромна популярност в САЩ като продадените копия надхвърлят 1200.

Концертът на Мирослав Димов за маримба, пиано, ударни и струнен оркестър „Необятни светове“, написан в съавторство с д-р Емелина Горчева добива популярност и извън пределите на страната. През март 2016 г. той го изпълнява със Страсбургската Филхармония под диригентската палка на Етиен Бардон в рамките на Българското председателство на комитета на министрите на Съвета на Европа в Страсбург, Франция. Следват премиерите му с различни изпълнители в Китай, Австралия, САЩ, Япония и Великобритания. Концертът е включен и в задължителните програми на конкурси за ударни инструменти в България.

През 2018-2020 г. е поканен като член на жури в Национален конкурс за изпълнение на българска музика “Върбан Върбанов“ и Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „MAGIC”, Бургас – специалност ударни инструменти.

През 2019 г. успешно реализира световната премиера на Концерт за маримба, вибрафон, тъпан и камерен оркестър от Емил Табаков под негово ръководство в Габрово, Варна и София. Произведението добива популярност и е изпълнено на закриването на юбилейния международен фестивал „Софийски музикални седмици“ под палката на проф. Пламен Джуров и камерен ансамбъл Софийски солисти.

Освен традиционното обучение по ударни инструменти, той включва и съвременни интерактивни форми за преподаване.

Борислав Запрянов е роден в София през 2002 г. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“. В момента е студент в НМА „проф. Панчо Владигеров“ в класа по ударни инструменти на гл. ас. д-р Мирослав Димов. Участва в майсторските класове на Ерико Даимо, Венцислав Савчев, Орлин Радински, Емануел Сежурне, Виви Василева Алексей Чижик и др. Лауреат на XIV Национален академичен конкурс за пианисти-акомпанятори „Проф. Савка Шопова-Маркова“ и IX Академичен конкурс за ударни инструменти, организирани от Националната музикална академия. Концертира в залите на комплекс „България“, в концертите посветени на 100-годишнината от създаването на НМА „проф. Панчо Владигеров“. Участва в концерти на Врачанска филхармония, в Ноемврийски музикални дни през 2021 г. в Перник, в 53-то издание на фестивала „Софийски музикални седмици“, заедно с формация Te Deum Adoramus. Работил е с диригентите Теодора Димитрова, Йордан Камджалов.

Цанислав Петков е роден в град Русе в семейство на пианисти. Завършва средното си образование със специалност пиано в НУМСИ „проф. Панчо Владигеров“ град Бургас в класа на Юлия Ненова. Лауреат е на национални и международни конкурси, активен участник в редица майсторски класове на изявени пианисти. През 2015 г. се дипломира в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност оперно-симфонично дирижиране в класа на проф. Пламен Джуров и доц. д-р Георги Патриков. От същата година до настоящия момент е диригент на Камерен оркестър – Хасково и негов художествен ръководител. От 2017 г. е диригент и в Държавна Опера Бургас. Работи съвместно с редица оркестри на територията на България сред които Софийска Филхармония, Младежка филхармония „Пионер“, Европейски Младежки Симфоничен оркестър „Прогресив“, Симфониен оркестър Сливен, Симфониетите във Враца и Видин и Камерен оркестър „Дианополис“. През 2020 г. се дипломира в АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ град Пловдив със специалност „Артмениджмънт“.