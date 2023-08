"Български художници зад граница" откриха "Here And There: между два бряга“ в София

Изложбата "Here And There: между два бряга“ на групата "Български художници зад граница" беше открита в галерия "Мисията" към Държавния културен институт към министъра на външните работи с официална церемония от вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел и посланика на САЩ в България Кенет Мертен. Изложбата се организира в рамките на тазгодишния цикъл от културни събития на тема: "България-Америка: минало, настояще, бъдеще“, посветени на 120-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между България и САЩ, и е съвместен проект с Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

Когато изкуството ни събира заедно, имаме по добър шанс - шанс да споделяме емоции, радости, надежди, очаквания за по-добро, каза Габриел в началото на церемонията. Каним ви да се потопите в един интересен, визуален разказ между "тук" и "там", между брега на родината и брега на новите надежди и мечти, добави тя.

Габриел отбеляза, че изложбата включва интересни произведения, разнообразни почерци. В търсене на личностното изразяване на български творци, които са сякаш тук и там, между двата бряга на океана и благодарение на чието творчество всички ние намираме пристан, намираме свободата в изкуството. Именно изкуството е онзи много важен мост между българите, коментира външният министър. По думите ѝ чрез него се опознаваме и сближаваме, изпълваме със съдържание нашите общочовешки ценности и идеали, споделяме памет. Правим бъдещето и настоящето по добро, защото го правим заедно, посочи още Габриел. Тя благодари на всички, заети с организацията на изложбата.

Министърът припомни, че тази година се навършват 120 години дипломатически отношения между България и САЩ. Продължавайте да ни вдъхновявате да мечтаем и да дръзваме да правим света по-добър с нашето партньорство между България и САЩ, защото в негово сърце са изкуството и хората, се обърна към артистите Габриел.

Чрез споделянето на заложбите, на артистичния ви талант от Чикаго до София, а и по целия свят, вие не само промотирате и запазвате българската култура, а правите традициите си част от културата на Америка, съдействате и за изграждането на разбиране между българите и американците, каза посланикът на САЩ в България Кенет Мертен.

Той подчерта, че по този начин артистите следват стъпките на Алеко Константинов, един от най-ранните културни посланици на България в САЩ. По думите му има причина, заради която изкуството и културата намират изражение в политиката и дипломацията. Културата е общ език, който ни помага да се разбираме един друг в дълбоки и висши ценности, които всички ние споделяме. Тя е мост между два бряга, който ни свързва в нашата обща история, отбеляза посланик Мертен. Той подчерта, че партньорството между двете държави е по-силно от всякога, като ще продължи да се задълбочава, да се стреми към мир, просперитет, както и демократични ценности.

Връзките между нашите два народа са с дълга история, отбеляза кураторът на експозицията проф. Василен Васевски. Той благодари, че българите са приети толкова добре в своята „втора родина“ Америка и са третирани наравно с американските граждани.

Експозицията представя творби на 11 български художници, които живеят и развиват артистичния си потенциал отвъд Океана: Татяна Авджиева, Атанаска Тасарт, Станимира Радулова, Йордан Иванов, Люсиен Димитров, Василен Васевски, Мариана Калъчева, Камелия Томанова, Евгения Петрова, Иван Михов и Кирил Манасиев. В програмата на събитието със свое солово изпълнение се включи и цигуларят Благомира Липари, която от години живее и работи в САЩ.

Обединяващото звено на художниците в изложбата е групата "Български художници зад граница", създена през 2007 година с цел сътрудничество в сферата на изкуството за разпространение и запазване на българската култура в чужбина. Членовете на кръга са записали над тридесет изложби, множество участия във фестивали, конкурси и други културни прояви.

Изложбата може да бъде разгледана до 8 септември 2023 г. в галерия „Мисията“ всеки ден от 10 до 17ч.