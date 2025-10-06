Как Български Дамски Клуб Виена изгражда културни мостове между България и Австрия?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Цвети Колева, Силвия Рачева и Мариана Баракова от Български Дамски Клуб Виена, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Цвети Колева е родена в град Търговище. От 23-годишна възраст живее в Австрия със семейството си – с моя подкрепящ и уникален съпруг и нашите две прекрасни момчета. Освен че е отдаденa на близките си, е активна и многопосочна жена, която се развива в различни области.

Икономист е по професия и днес е партньор в голяма международна компания за здраве и красота, което й дава възможност ежедневно да общува с хора от различни страни, да споделя опит и да вдъхновява чрез личен пример. "Именно опитът ми с организирането на женски събития в рамките на тази работа ми донесе вдъхновение и заедно с мои приятелки решихме да разширим тази дейност, като създадохме Българския дамски клуб Виена", казва тя.

"На първо място ние сме близки приятелки – между нас има силно доверие, което ни дава сила да творим, да се развиваме и да помагаме на други жени. В клуба градим едно сплотено женско общество, което подкрепя, обединява и дава пространство за личностно развитие. Вярвам, че жените имаме силата да превръщаме предизвикателствата във възможности, да вдъхновяваме една друга и да израстваме заедно. За мен истинският успех е в баланса – между семейство, кариера и активна социална мисия".

Силвия Рачева живее в Австрия повече от 20 години. На 39 години е, омъжена и с дъщеря Емма. Родена е в Габрово и е завършила Априловската гимназия със специалност "История", мечтаейки да стана археолог. "След като се преместих в Австрия, поради любов и то от Габрово, мечтаейки да завърша медицина, но работеща в Catering , за да се издържам, се преориентирах и завърших за Физиотерапевт , начална психология и за да не е пълна палитрата и елементарна педагогика. От 13 години работа в тази сфера и настоящем съм държавен служител в Долна Австрия. Нашата мисия, в която влагаме време, енергия и средства заедно с Вашите гостенки е Българският Дамски Клуб Виена. Целта ни е да подкрепяме и социализираме българки в Австрия, предоставяйки им първоначална помощ и насърчение, за да могат да се изкачат по стълбицата на успеха, било то в професионален план или с техните хобита. Ние сме тук, слушаме и сме готови да помогнем в тяхната реализация с какво можем. Не винаги помощта изисква огромни средства, а просто са бъде чута и да бъде дадена на време. Затова сега мога да кажа, че съм не само физиотерапевт, педагог и мечтаещ бъдещ лекар, но и хуманист с прекрасна кауза. Както е казала българската писателка и общественичка Елисавета Багряна: „Жените трябва да се подкрепят една друга, защото само заедно можем да преодолеем всяко препятствие.“", споделя Силвия.

Мариана Баракова е на 41 години, щастливо омъжена от 16г. и майка на две прекрасни момичета на 14г. и 9г. "Аз съм Българка от гр.Габрово, но половината ми сърце и душа принадлежи и на о. Кипър където е и половината ми част от семейството, там премина част от моето детство. На прекрасният остров на Афродита завърших и средното си образование в един от Лицеите на столицата. След което, се прибрах в България и завърших висшето си образование(бакалавър Икономика на Търговията). По време на следването си бях за кратко чрез програмите work and travel в САЩ. В Австрия живея от 11 години с моето семейство. Живота ми така се стече, че в по- голямата му част аз съм имигрант.Това обаче ме научи на много, едно от което е познанието ми на различни езици. Различните култури и обичаи ме обогатиха като личност, а създадените приятелства са безценни. В Австрия работя в една от най- големите международни мебелни компании в света. Втората ми работа е моето призвание и мисия в живота, свързано с превенцията и здравето към 32 годишна немска компания, която подобри и промени животите ни. Благодарна съм, на моята Цвети Колева (обичам да и казвам сестричката ми в Австрия), защото всичко отностно моята мисия в живота започна благодарение на нея. Благодарение и на това, след известно време се и зароди идеята за Български Дамски клуб Виена. Ние сме българки, които бъдейки далеч от дома искахме да помогнем и на други дами като нас, които имат нужда от позитивна среда, контакти, нови приятелства, подкрепа, поле за изява. Да съхраним нашата култура или просто място, където всички да усещаме уюта и позитивна среда, в която научаваме нещо ново, интересно и не на последно място да се подкрепяме.

В нашият клуб влагаме нашите сърца, това е неименуемо и много труд, който обаче виждайки усмивките на всяка една от посетилите ни дами, ни прави изключително щастливи. Да бъдеш съосновател на такъв Прекрасен клуб е вълшебно. Българките са толкова талантливи, успешни и позитивни. Лично моите мисии са две, едната да помагам на хората да бъдат по- здрави, а другата да бъдем заедно с Всички Дами на Български Дамски Клуб Виена и да сбъдваме своите мечти".

Български Дамски Клуб Виена вече повече от две години събира и подкрепя българските жени в Австрия. Срещите на клуба се провеждат всяка първа събота на месеца, с изключение на юли и август. Те са пространство, в което всяка жена може да бъде чута, насърчена и приета. В клуба няма значение дали една дама има голям или малък бизнес, визия и идеи, или просто иска да сподели своето хоби – било то астрология, козметика, ръчно изработени мебели и бижута, винопроизводство, даване на уроци или други таланти.

Дамите твърдят, че "всяко начинание е ценно и заслужава подкрепа. Най-важното в нашата общност е взаимопомощта. Всеки от нас допринася със своята професия, умения и опит, за да помага на другия. Така изграждаме не просто клуб, а приятелства и мрежа от доверие и подкрепа. Всичко, което правим, е изцяло на доброволна и хуманитарна основа – влагаме време, енергия и лични средства, без никаква материална изгода. Но за съжаление, досега не получаваме помощ от българската общност и българското посолство. Една от най-големите ни трудности е липсата на постоянна зала. Постоянно търсим място, удобно за всички, защото имаме гости, които пътуват по 2–3 часа от различни градове и райони на Австрия, за да присъстват на нашите срещи".