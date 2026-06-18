Български артисти с участие в първия фестивал за музика от видео игри в Италия

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Илона Иванова, Мария Анастасова и Ивайла Тодорова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 20 и 21 юни в Милано, в престижната зала Teatro Dal Verme, ще се проведе първият по рода си фестивал за музика от видео игри в Италия – Music Legends: The World of Gaming. Събитието ще събере композитори, изпълнители и почитатели на гейм музиката от цяла Европа.

Публиката ще има възможност да чуе на живо музика от едни от най-емблематичните видео игри, изпълнена с оркестър и оригинални вокали. Сред специалните гости са световноизвестни композитори от Япония и Европа, сред които Мичиру Ямане (Castlevania), Шоджи Мегуро (Persona), Акира Ямаока (Silent Hill), Нориюки Ивадаре (Lunar, Grandia) и Mark Choi, свързан с Baldur’s Gate 3 и със звездно изпълнение на таз годишните наград BAFTA GAMES AWARDS.

Сред официалните участници са и българските изпълнители Илона Иванова и Мария Анастасова, заедно с арфистката Ивайла Тодорова. Илона Иванова и Мария Анастасова са основните вокали на отличената игра Baldur’s Gate 3 – едно от най-успешните заглавия в света на видео игрите през последните години.

Играта, разработена от белгийското студио Larian Studios, излезе през 2023 г., а музиката е композирана от българина Борислав Славов. През 2024 г. саундтракът печели наградата BAFTA за най-добра музика – историческо признание за българския композитор и неговия екип.

Baldur’s Gate 3 има над 15 милиона продадени копия по света, а музиката от играта се радва на милиони слушания и гледания в дигиталните платформи.

След международния успех на играта, Мария Анастасова и Илона Иванова участват в редица концерти и специализирани събития, посветени на музиката от видео игри, в Англия, Италия, Франция и България.

Фестивалът Music Legends се отличава с това, че предоставя на публиката не само концертно преживяване, но и възможност за среща с оригиналните композитори и изпълнители зад музиката на любими игрови заглавия.

Продуцент на събитието е италианската компания Videogames Party. Фестивалът вече привлече вниманието на водещи италиански медии за видео игри, гейм инфлуенсъри и компании от индустрията, включително SEGA.

Повече информация:

https://musiclegends.it/en

Социални мрежи:

https://www.instagram.com/ilona._.ivanova/

https://www.instagram.com/mariyaanastasova/

https://www.instagram.com/musiclegendsfestival/

Присъединете се към нас на 28 юни от 19:00 ч. в City Stage, София за Paws for Hope! Очаква ви вечер с музика на живо, танци, комедия, поезия и силни емоционални моменти — всичко това в подкрепа на Animal Help Mezdra.