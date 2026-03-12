Балет "Арабеск" провокира публиката с "Кръстопътища"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с хореографите Пабло Джиролами и Фийби Джуит (в превод на Ели Чолакова), разположено в звуковия файл под главната снимка!

Балет "Арабеск" провокира публиката с най-новата си премиера – Crossroads / Кръстопътища. Премиерата е на 19 и 20 март 2026 г. от 19:00 ч. на сцената на Музикалния театър.

Балет Арабеск събира в една вечер трима изразени и силни хореографски гласа - Пабло Джиролами, Фийби Джуит и Антония Докева , в мащабен танцов диалог за настоящето, паметта и избора.

Magpie Dorée – Пабло Джиролами

Magpie Dorée се движи през настоящето като през разпиляна светлина. Събира напрежения, желания и откази и ги превръща във въпрос: как живеем заедно днес? В свят, в който принадлежността е нестабилна, да бъдеш назован преди да проговориш, белязан преди да избереш, оформя тяло, което наблюдава и се съпротивлява. Общността се създава чрез споделено присъствие. Свободата е решение да останеш. Спектакъл за разлома на настоящето и устойчивостта да бъдеш тук.

Don’t Worry, Baby – Фийби Джуит

Под неоновото „Come in, we’re open“ стоим между миналото и бъдещето -непрекъснато включени, почти слети със системата. Не се тревожи. Но какво означава това в свят, в който мисълта за замяна виси като яркочервен предупредителен знак? Кога крехката човечност рискува да бъде захвърлена като боклук край пътя? Творба за уязвимостта като сила и за живото тяло като територия на незаменимост.

Герман – Антония Докева

Емблематично произведение в репертоара на Арабеск от 2002 година. Сценичен ритуал, в който архетипната памет и съвременният танцов език се срещат с дълбока емоционална плътност и силно въздействаща образност.

Вечерта е реализирана от впечатляващ творчески екип:

Музика: Мартина Стефанова -въздействаща, атмосферна и драматургично изградена партитура.

Сценография: Адрияна Найденова – ярка, концептуално силна и разпознаваема визуална среда.

Костюми: Адрияна Найденова и Васил Докев (Герман) – характер, стил и сценична идентичност.

Репетитори: Олеся Пантикина и Теодора Стефанова.

Изключителните танцьори на Балет "Арабеск" са тези, които със своята енергия, техника, артистично превъплъщение и безкомпромисен професионализъм превръщат всяка пиеса и всяка творческа идея в мощно и дълбоко емоционално сценично преживяване.

Crossroads / Кръстопътища — три посоки. Една сцена. Една вечер, която се преживява.

Спектакълът е финансиран от Столична община – Програма Култура.

За постановъчния екип:

Пабло Джиролами е италиано-испански хореограф, завършил Танцова академия Цюрих (Tanz Akademie Zürich) през 2014 г. Той е танцувал в Hessisches Staatsballett Wiesbaden/Darmstadt и Spellbound Contemporary Ballet, като е работил с хореографи като Уейн Макгрегър, Хофеш Шехтер и Маркос Морау. В момента е артистичен директор на IVONA и работи като независим хореограф. От 2024 г. е и артистичен директор на Fagagna Dance Festival.

Пабло е носител на редица престижни награди, сред които:

Първа награда на Международния конкурс за хореография в Йерусалим;

Награда за най-добра хореография на Certamen Coreográfico del Distrito de Tetuán – Мадрид;

Награда за най-добра хореография на Linkage Choreographic Competition – София;

Награда TWAIN Direzioni_Altre (2019 и 2022) – Тускания;

Награда на публиката на RIDCC – Ротердам;

Награда на публиката на CortoinDanza Festival – Каляри;

Награда на публиката на 33-то издание на Certamen Coreográfico de Madrid;

Награда за най-добър танцов филм на ZED International Videodanza Festival – Болоня;

Награда за най-добър танцов филм на Interfaccia Digitale – HangarFest – Пезаро;

Награда FeelGood Award на BIGFF

Фийби Джуит е британска хореографка, базирана в Швейцария. Завършва съвременен танц в Университета по изкуствата в Цюрих (ZHdK), където получава два пъти наградата Migros Culture Percentage Dance Award за свои хореографии. През 2019 г. се присъединява към TanzLuzern като стажант, а година по-късно става член на трупата. В продължение на шест сезона изпълнява произведения на хореографи като Инбал Пинто, Андреа Милър, Дже-Дук Ким, Каролин Фин, Kor’sia, Мтутузели Ноемвър, Ела Ротшилд, ПоЧенг Цай и Ябин Уанг. Паралелно започва да развива собствен хореографски език. Участва в програмата Next Matters на Luzerner Theater, както и в различни хореографски платформи и конкурси Швейцария и чужбина. Нейни произведения са създавани за TanzLuzern, Luail – Националната танцова компания на Ирландия, DAF Dance Arts Faculty (Рим), Luzerner Theater, Tanzhaus Basel и Tanzhaus Zürich. През 2022 г. основава проектната компания PITT, чрез която представя свои творби на международни сцени. Творбата ѝ Trilogy: For Old Times’ Sake получава международни отличия, а през 2021 г. Фийби печели и първа награда на Copenhagen International Choreography Competition.

Антония Докева е танцьор и хореограф, дългогодишен солист на балет „Арабеск“. Завършва Държавното хореографско училище (днес НУТИ) в София през 1975 г., специалност класически танц, в класа на Петър Парисов. Професионалната си кариера започва в Държавния музикален театър в София, където 12 години е солистка и участва в множество оперети, мюзикъли и танцови спектакли. През 1987 г. е поканена от Маргарита Арнаудова в трупата на балет „Арабеск“, където работи с изтъкнати български и чуждестранни хореографи. Като хореограф създава редица оригинални балетни произведения, между които спектаклите за Балет Арабеск „Зуна“, „Благовец“, „Еньа“, „Герман“, „Камо грядеши“ и „Матернита“. Носител е на наградата на публиката от Първото издание на конкурса за съвременна хореография на името на„Маргарита Арнаудова“, както и на отличия от конкурси като „Анастас Петров“, Международния балетен конкурс във Варна, „Малки звезди“ и Dance Open America (САЩ). Завършва „Балетна педагогика“ и магистърска степен по „Балетна режисура“ в Националната музикална академия. Преподавала е в Националното училище за танцово изкуство и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.