Балет "Арабеск" привлича децата с танцов прочит на "Алиса в страната на чудесата"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Анна Пампулова - режисьор хореограф, Асен Аврамов - музика и Андрея Дякова - солист в ролята на Алиса, разположено в звуковия файл!

Вдъхновена от музиката на Асен Аврамов, Анна Пампулова създава своя сценична интерпретация на любимата на много поколения книга „Алиса в страната на чудесата“ от Луис Карол и ни предлага своя хореографски (танцов) прочит като едно фантастично пиршество за сетивата.

В танцовия спектакъл “Алиса в страната на чудесата” танцуват познатите ни герои Алиса, Белият заек, Червената Кралица, Гъсеницата, Херцогинята, Лудият шапкар и останалите обитатели на Света на Алиса. В прочита на Анна Пампулова, с драматург Анастасия Събева, се обръща специално внимание на темата за объркването и изгубването на самоличността на малката Алиса, като това намира израз в умножаването на нейния персонаж. Това решение може да подтикне зрителите да размислят за личностните трансформации, които всички преминаваме, независимо на колко години сме.

Превръщането на нереалните герои от строги и страховити в симпатични, срещата на Алиса с Валето като свой приятел верен, подчертава темата за любовта и взаимността, които водят към открития и нови връзки, както в Магическия свят, така и в Реалността.

С присъщата на оригинала игрива лекота и по-дълбоко въведение в приказния свят на героинята Алиса, Анна Пампулова включва в спектакъла и двама артисти от Музикален театър Калоян Ченов, Александър Иванов в образите на Близнаците от едноименната приказка. Тяхното присъствие също е с индивидуално решение, те рапират върху музиката. Чрез строго стилизиран хореографски текст са подчертани техните образи, което засилва внушението и разнообразието в сценичните решения към творбата.

Музиката на Асен Аврамов, писана за театрален спектакъл, сега симфонично обогатена, успешно ни разкрива необятния и фантастичен свят на Алиса. Освен изразителна, е много чувствена и с приказно звучене.

Борис Далчев, като автор на сценографията и костюмите, допълва идеята за колоритност на картините, персонажите и действията на спектакъла. Той създава един магичен свят, който предизвиква детското въображение и фантазия.

Мултимедийната среда на Никола Налбантов присъства като една паралелна вселена, която подчертава силата на въздействието и посланията на спектакъла, обогатява усещането за чародействие на приказната история на Алиса.

Снимка: ДМБЦ- София

Амбицията на Анна Пампулова далеч надхвърля идеята да създаде единствено забавен и атрактивен спектакъл. Нейният спектакъл носи естетиката, мъдростта и посланията за житейско любопитство и стремежите в търсене на доброто, приятелството, разбирателството и любовта, които остават незабравими следи в детското съзнание. Хореографията й подчертаваща индивидуалността на всеки персонаж, е много важна за танцовите интерпретации, особено когато става въпрос за толкова многопластови герои като тези в “Алиса в страната на чудесата”. Използването на различни стилове за всеки от тях не само прави спектакъла визуално по-богат, но и дава на зрителя по-добро разбиране за характера и емоционалното състояние на всеки герой.

Режисьор и хореограф – Анна Пампулова

Музика – Асен Аврамов

Сценография и костюми – Борис Далчев

2D визия – Никола Налбантов

Драматургична разработка – Анастасия Събева

Репетитор – Теодора Стефанова

Плакат – Аделина Васева