Балет "Арабеск" представя Галавечер на финалистите и лауреатите на 12-тото издание на Конкурса “Маргарита Арнаудова”

Конкурсът “Маргарита Арнаудова” е първият български конкурс за съвременна хореография и с XII-то си издание отбелязва своя 30 годишен юбилей.

Възпоменателната награда “Маргарита Арнаудова” се присъжда на млад хореограф от публиката. Тя е знак на уважение към зрителя за неговото съпричастие към въздействието на спектакъла. Такава е идеалната цел на учредителката на наградата - академик Калина Богоева. Присъжда се и награда на професионалното жури, което тази година бе в състав акад.Калина Богоева – учредител на Конкурса „Маргарита Арнаудова“ - почетен председател, Боряна Сечанова, хореограф, артистичен директор на Балет Арабеск в периода 2000-2025 г. – председател и членове: Мила Искренова - хореограф, Асен Наков - хореограф, Георги Арнаудов - композитор, Илия Граматиков - музиколог, диригент, Ангелина Георгиева – театровед, театрален и танцов критик и изследовател, Росен Михайлов - хореограф, режисьор, продуцент.

Спецификата на този конкурс се определя от изключителното място и значение на съвременната българска музика в него. През годините на своето съществуване са създадени танцови спектакли върху произведения на Марин Големинов, Боян Воденичаров, Любомир Пипков, Александър Текелиев, Георги Арнаудов, Асен Аврамов, Добринка Табакова, Петър Дундаков, Румен Бояджиев-син, Милен Апостолов и др.

Композиторите, чиито произведения бяха предложени от селектираните хореографи в тазгодишното издание на Конкурса са: Милен Апостолов, Давид Кокончев и Тодор Василев.

През 2007 г Конкурсът прераства в международен, като се редуват межународни и национални издания. Това провокира нови творчески процеси и контакти между композитори, хореографи и танцьори, представители на различни култури и популяризира българското съвременно танцово и музикално изкуство извън границите на България.

От своето създаване конкурсът “Маргарита Арнаудова” е утвърдил цяло поколение млади хореографи, които днес са лицето на съвременната българска хореография - – Боряна Сечанова, понастоящем артистичен директор на трупата, Мила Искренова, Антония Докева, Олеся Пантикина, Росен Михайлов, Галина Борисова, Петя Стойкова, Иво Димчев, Станислав Генадиев и Виолета Витанова от Кинестетик Прожект, Живко Желязков, Асен Наков, Филип Миланов и др.

Тримата участници в настоящото национално издание на конкурса, Амедео Джунта, Емилия Тончева и Стефан Вучов заявиха своето свежо и индивидуално присъствие на професионална сцена с танцьорите на Арабеск.

Наградата от конкурса и работата с балет „Арабеск” е трамплин и голяма мотивация за младите творци в областта на съвременния танц, търсещи възможност за реализацията на по-високо професионално равнище.

XII юбилейно издание се осъществява с подкрепата на Столична община и Министерство на културата и с медийното партньорство на БНР, БНТ, БТА, Classic FM, Radio NJOY, bTV Radio и JAZZ FM Radio

В програмата на вечерта ще видите:

HERE AND AFTER (ТУК И СЛЕД) – награда на професионалното жури

Музика - Милен Апостолов

Хореография – Амедео Джунта

Сценография и костюми – Елица Георгиева

БЕЗКРАЙНА НАДПРЕВАРА

Музика - Давид Кокончев

Хореография – Емилия Тончева

Сценография и костюми - Луиза Жамел Китар

“aTOUCHed” – награда на публиката

Музика - Тодор Василев

Хореография – Стефан Вучов

Сценография и костюми – Елица Георгиева