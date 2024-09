Балет “Арабеск” поставя началото на сезон 2024/2025 с мащабната премиера “Тайната Данте” по “Божествена комедия” на Данте Алигиери

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с хореографа Асен Наков, композитора Румен Бояджиев-син и драматурга Майя Праматарова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

И тази година Балет “Арабеск” ще предложи на своята публика високо ниво на танцово изкуство и наслада за ценителите на сценичните изкуства с новата премиера на хореографа Асен Наков - “Тайната Данте”.

«Тайната Данте» е авторски проект, който съдържа пролог, три части и епилог. Спектакълът ще следва конструкцията на различните части на «Божествена комедия» (Ад, Чистилище, Рай), ще спазва символната им структура, но някъде това ще е поглед от високо, а другаде ще е вглеждане в даден персонаж или история. Четирите елемента от древността: земя, въздух, огън и вода са заложените като знаци, които ще бъдат разработени в партитурата със средствата на танц, мултимедия и музика, за да се стигне до важните внушения на творбата.

Водещ персонаж на спектакъла е Данте, олицетворяващ човечеството - изкушението и изкуплението. Спътник и водач на Данте е духът на поета Вергилий, символ на разума, а Беатриче е идеален образ на любовта и на вярата. За спектакъла е важна фигурата на хората на изкуството, което има земетръсната сила да отваря светлина в мрака.

Всеки преразказ на хореографски текст звучи буквално. За проекта е важна екипността, приемствността, посланието на Дантевия текст, разработване на спекткаъла чрез танц, мултимедия, визуални и звукови технологии, за да се постигне богатството на значения на творбата. Така ще се разкрие част от «Тайната Данте», тайната на посветения и осенен човек, който преодолява демоните в душата си.

Финалът на спектакъла е своего рода «Триумф на любовта». Конфликтът между телесно и духовно е разрешен в полза на духа. Универсалната хармония и справедливост са възможни и животът може да е съвършен както звездите, с които завършва всяка една от частите на «Божествена комедия».

Снимка: Вивиян Първанова, балет Арабеск

Традиционно за Балет «Арабеск» е да се довери както на солистите, така и на трупата, която в мащабни намерения като «Тайната Данте» е движещ момент на историята. Представлението ще се изгради върху серия от сола и мощни като образност общи части, решавани в жанрови ключове: от висока трагедия до лирични сцени, пасторал и гротеска. Основа е не само хореографската транскрипция на моменти от «Божествена комедия», а интерпретацията на хуманистичните идеи на това фундаментално произведение. В сгъстеното ни, наситено с технологии време, танцът е пряк път към постигане на универсалните послания на творбата. Това ще е своего рода пътешествие през вековете и идеите от античността и средновековието до наши дни с препратки към класическото наследство. Връзката между натрупванията през хилядолетията и новото, дошло с развитието на изкуството и технологиите, е смислообразуващо за целия бъдещ спектакъл, като се започне от драматургичната структура и хореграфския език и се продължи през визуалната образност, сценография, костюми и авторска музика.

“Тайната Данте” е проект на екип съмишленици, в който участва цялата трупа на Балет “Арабеск”. Път е думата, с която може да се определи това вълнуващо и амбициозно представление, изградено върху серия от проникновени сола и мощни като образност ансамблови изпълнения. Хореографската версия е стъпила върху моменти от “Божествена комедия” и тълкува хуманистичните идеи на творбата.

Ето какво споделя Майя Праматарова, драматург на творбата, за актуалността на представлението:

Истинското пътешествие ще започне, когато към трупата на Балет “Арабеск” се присъедини и публиката. Във взаимодействието между сцена и зала ще се появи нетленното и прекрасното, което днес ни свързва с италианския поет и мислител Данте Алигиери, с хоризонта над нас – плашещ и същевременно окуражаващ.

“Тайната Данте” е своего рода пътешествие през вековете и идеите от Античността и Средновековието до наши дни с препратки към класическото наследство. Връзката между натрупванията през хилядолетията и новото, дошло с развитието на изкуството, е смислообразуващо за целия спектакъл. “Тайната Данте” е ту поглед отвисоко, ту вглеждане в даден персонаж или история, като се спазва структурата на “Божествена комедия” на Данте.

Тази синхроничност от творчески пластове в процеса на създаване на “Тайната Данте” нямаше да бъде възможна без творческия екип:

Хореограф – Асен Наков

Драматург – Майя Праматарова

Композитор – Румен Бояджиев-син

Сценограф – Катрин Красимирова

Костюмограф – Адрияна Найденова

Асистент-хореограф – Даниела Иванова

Репетитор – Олеся Пантикина

Участват: Андрея Дякова, Бенедета Граси, Даниела Иванова, Мария Касабова, Таня Кацарова, Теодора Друмева, Яна Николова; Валери Миленков, Васил Дипчиков, Дженаро Дезидерио, Ервин Есен, Лоренцо Алба, Светослав Серопян, Светлозар Тинев, Стефан Вучов, Филип Миланов

Програмиране, звуков дизайн, смесване, мастеринг – Борислав Бояджиев-BOR4E

Мултимедийна среда – Катрин – Elektrick.me

Плакат и визуална концепция за социалните мрежи – Николай Димитров NAD

Конструкция и изпълнение декор - Пеньо Пирозов

Ето и няколко думи от дългогодишния артист на Балет “Арабеск”, днес в ролята на репетитор на спекатъла, Олеся Пантикина:

В създаването на хореографията Асен показа познаване и боравене с много и различни хореографски и импровизационни методи, които той използва според идеите си за отделните моменти на спектакъла. Смятам, че този спектакъл е един нов етап в творчеството му, защото той изгради хореографията му до най-малкия детайл, изхождайки от идеите и богатите визуални референции от живописта и скулптурата, свързани с темата, които той и Майя издириха, без да робува на стари „работещи“ формули или самоцелна техника. Това говори за творческата му зрялост. Пожелавам му На добър час!

Пожелаваме и ние на добър час на екипа на Балет “Арабеск”!

Очакваме ви в залата на Национален Музикален Тетаър “Стефан Македонски” на 11 и 20 октомври от 19:00ч.

Билети на касата на Музикален театър и online