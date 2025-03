Балът “Commedia dell’Arte” на Ерианор – нестандартно потапяне в Ренесанса

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Натали Павлова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 21 март 2025 г. от 19.30ч. Централният Военен Клуб в София ще се преобрази в сцена на един необичаен и различен във всеки нюанс на това определение бал, моделиран с вдъхновение от италианското изкуство Commedia dell'Arte. „Ерианор“ - смелият проект за магични концептуални събития и авторски изживявания, който преди броени месеци с интригуващите си спектакли стана лауреат в категорията „Start up” на наградите за Бизнес и Туризъм Bright Awards , представя първото си събитие от второто издание на авторската поредица „Сезоните на Фантазията“.

Commedia dell'Arte обещава да бъде сред най-красивите и оригинални тематични балове, виждан в София през последните години. Идеята вече беше осъществена през октомври 2023 г. в Стария Град на Пловдив, а само след два месеца ще се реализира и в столицата.

Снимка: Ерианор

Изживяването на „Ерианор“ няма да е просто развлекателен бал, а спектакъл за всички сетива. Прекрачвайки прага, гостите ще се озоват в свят, в който изкуството и историята са втъкани в изящна тъкан от музика, танц, театър и кулинария. На сцената ще оживеят емблематични образи от Ренесанса и Барока, сред които кралицата-отровителка Катерина Медичи и Дяволския цигулар, сънуван от Джузепе Тартини, а прочути куртизанки като Вероника Франко, вдъхновили драматични музи като Виолета Валери на Верди, ще разкрият своите истории чрез чувствени сценични постановки. Бални дуети ще преплетат стъпките на страстта, а проблясъци от автентични дуели ще съживят драмата на вечния конфликт между честта и желанието. Няма да липсват и фини препратки към произведения на изкуството, които събират идеалите на епохата, като „Раждането на Венера“.

Балът ще бъде оживотворен и от автентичните персонажи от италианската Комедия дел Арте. Арлекин, Коломбина, Пулчинела, Панталоне и Доторе ще запленят въображението с тетрален спектакъл, който ще бъде сред изненадите на вечерта.

Съчетание от красота, разкош и нестандартен подход към класиката, този бал ще постави нов стандарт за тематични събития. 21 март обещава да бъде нощ, в която изкуството на миналото се преражда в бъдещето, обвито в завладяващата бутикова опаковка на „потапящо изживяване“, която е запазената марка на „Ерианор“.

Натали Павлова е основателят на "Ерианор" - стартъпът, който прекроява границите на събитийната индустрия чрез уникалното съчетание на различни видове изкуства. Събитията, които Натали и нейният екип представят с елегантна и иновативна визия, са вдъхновени от тънката граница между реалност и фантазия и от задълбоченото познаване на древни легенди, митове, непреходни във времето истории, символи и културни феномени. Самата Натали съчетава солиден опит в корпоративния ивент мениджмънт и стратегически партньорства от една страна и света на артистичната естетика от друга. Само за година и половина реализира четири концептуални спектакли с категоричен успех - първото издание на бала по мотиви от италианската "Commedia dell Arte"; авторски танцов спектакъл по мотиви от няколко световни митологии "Dark Fantasy Show"; събитието "Бохемска Феерия: Магията на Табора през вековете", вдъхновено от романтичните представи за циганския табор, така както го описват в легендите; танцово-музикалното шоу "Огледален свят", базирано на "Божествена комедия" от Данте Алигиери.