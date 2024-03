Тази вечер феноменът ГЛАС Веселина Кацарова с юбилейна оперна гала в Стара Загора

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече за събитието от интервюто на Светослав Николов от Jazz FM и bTV Radio с Огнян Драганов- директор на Държавна опера Стара Загора

На 28 март от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера световно признатата оперна певица Веселина Кацарова ще зарадва своите почитатели в родния си град с юбилейна оперна гала в съпровод на оркестъра на Държавна опера Стара Загора под диригентството на маестро Владимир Кираджиев. Оперната дива е подбрала богата програма от арии, белязали нейната зашеметяващо успешна кариера. Веселина Кацарова е българският оперен глас, който има най-много записи в световната музикална съкровищница, носителка на най-престижните европейски музикални награди, Камерзенгерин на Виенската Щатсопера и на Баварската държавна опера. Певицата, която в своята дълга кариера е изпяла най-много роли от рядко поставяни оперни заглавия от различни стилове и епохи. И винаги е била посланик на българското музикално творчество по света – нейните концертни участия неизменно включват изпълнение на българска песен или ария.

На 28 март старозагорци и гостите на „града на липите” ще имат възможността да чуят и да аплодират своята обичана и обожавана певица в изпълнение на арията на Азучена от операта „Трубадур” на Верди – роля, която Веселина Кацарова отлагаше да приеме в продължение на десетилетия и дебютира с голям успех преди няколко години. Ще прозвучат още ария на Принцеса де Буйон от операта „Адриана Лекуврьор” от Чилеа, ария на Сантуца от операта „Селска чест” на Маскани, ария на Далила от операта „Самсон и Далила” от Сен-Санс и разбира се – знаковата Кармен – с две арии – на картите и популярната „Хабанера”.

Маестро Кираджиев е включил великолепни оркестрови интермедии и увертюри, които допълват стилната и изискана програма на много специалния за Веселина Кацарова концерт. Зрителите ще се насладят на балетната музика от трето действие на операта „Макбет”, на „La tregenda” от „Вилисите” на Джакомо Пучини, следва любимото Интермецо от „Селска чест”, въведението към трето действие на операта „Кармен” от Бизе и др.

Веселина Кацарова е родена в град Стара Загора, България. На 4-годишна възраст започва да свири на пиано. Завършва музикалното училище в родния си град през 1984г. с пиано. След това, в периода 1984-1989, продължава обучението си вече по оперно пеене в Музикалната Академия в София при проф. Реса Колева. Веднага след това е назначена за солистка в Софийската опера и балет, където дебютира в ролите на Розина („Севилският бръснар“, Росини), Дорабела („Така правят всички“, Моцарт), Прециозила („Силата на Съдбата“, Верди). Участва в различни концерти и прави първия си грамофонен запис на операта „Дама Пика“ от Чайковски с Емил Чакъров.

След две години в Софийската опера и балет Опера, постъпва като солист в Операта в Цюрих, където става за кратко време любимка на международната оперна критика. Там дебютира в тетралогията „Пръстена на Нибелунга“ от Вагнер - продукция на Клаус-Хелмут Дрезе и Ралф Вайкерт. Следват ролята на Анио от „Милосърдието на Тит“ на Моцарт под диригентството на Николаус Ханонкурт, ролята на Олга от „Евгений Онегин“ на Чайковски, продукция на Аугуст Евердинк.

През 1989 г. печели първа награда на Международния певчески конкурс „Neue Stimmen“ в Гютерсло.

През 1991г. прави своя дебют на Моцартовия фестивал в Залцбург с участието си в две матинета „Betulia liberata KV 118“ и отново в ролята на Анио от “Милосърдието на Тит“ под диригентството на Сър Колин Дейвис.

Големият ѝ възход като певица започва с участието ѝ в ролята на Танкред от едноименната опера на Росини, отново на Моцартовия фестивал в Залцбург, където замества мецосопраното Мерилин Хорн, диригент Пинкас Стайнберг.

Дебюта си като Церлина от “Дон Жуан“ на Моцарт прави с режисьора Патрис Шеро, диригент Даниел Баренбойм /1995/ и през 1996 с Доналд Раникълс.

Отново на Залцбургския фестивал през 1997г. пее в ролята на Фарначе от „Митредат, цар на Понт“ и Сесто от „Милосърдието на Тит“ в продукцията на Карл Ернст Херман, диригент Густав Кун. Същата роля по-късно изпълнява в Баварската Щатсопера Мюнхен (1999) и Ковънт Гардън, Лондон (2000). През 1999 дебютира в ролята на Маргарита от „Проклятието на Фауст“ на Хектор Берлиоз.

През есента на 1991г. прави своя дебют на сцената на Виенската Щатсопера в ролята на Розина от „Севилският бръснар“ на Росини, диригент Доналд Раникълс. През периода 1991-1993 е солистка на Виенската Щатсопера, където изпълнява следните роли: Полина от „Дама Пика“ на Чайковски, Мег Пейдж от „Фалстаф“ на Верди (диригент Сейджи Одзава), Керубино от „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт, Прециозила от „Силата на Съдбата“, Берси от „Андре Шение“ (диригент Марчело Виоти), Фьодор от „Борис Годунов“ на Мусорски (диригент Федосиев).

С ролята на Розина гастролира в Гранд Опера Женева (1991), Кралската Опера Ковънт Гардън (1993), Опера Цюрих (1993), Театро Верди Флоренция (1994). Следват ролите на Пипо от „Крадливата сврака“ на Росини в Театро дел Лисео Барселона (1993), Изабела от „Италианката в Алжир“ на Росини , Виенската Щатсопера (1994) , Опера Цюрих (1994), Дойче Опер Берлин (1995), Опера Амстердам (1995), Театро Комунале- Флоренция (1995), Опера Гарние - Париж (2000). През 2002 година дебютира и на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк в ролята на Розина, а след това се връща в ролята на Шарлот от „Вертер” на Масне през 2003/2004.

През 1997г. пее ролята на Танкред от „Танкред“ на Росини, концертно изпълнение в Карнеги Хол. През 1998г. участва в ролята на Анджелина от „Пепеляшка“ на Росини на Фестивала Росини в Пезаро в знаменитата постановка на Лука Ронкони, диригент Карло Рици.

Моцарт се явява много силна страна в репертоара на Веселина Кацарова и води до ежегодните ѝ участия на Залцбургския фестивал, изпълнява ролите: на Керубино от „Сватбата на Фигаро“ в Баварската Щатсопера Мюнхен (1993), Дорабела от “Така правят всички“ в Театер Ан Дер Вин, Берлин, диригент Рикардо Мути и Опера Цюрих (1994), Идаманте от „Идоменей“ - продукция на Джонатан Милър и Симеон Бишков в Театро Музикале Фиорентино (1996), Лирик Опера Чикаго (1997), Опера Сан Франциско (1999).



Веселина Кацарова има над 60 оперни главни роли в репертоара си, белязани от незабравими дебюти на най-престижните оперни сцени и изпълнявани многократно в различни точки на света. Сред тях се четат още: Фенена от „Набуко“на Верди (Фестивал в Брегенц,1993), Принцеса Де Буйон от “Адриана Лекуврьор“ на Чилеа, „Хубавата Елена“ на Офенбах, 1994, Цюрих, Джована Сиймор от „Анна Болейн“ на Доницети, 1995, Щатсопер Мюнхен, с участието на Едита Груберова, диригент Фабио Луизи и през 2000г. в Цюрих с режисьор Джан Карло дел Монако, Шарлот от „Вертер“на Масне, 1996, Цюрих и през 1998 с участието на Алфредо Краус в Дойче Опер Берлин, концертно изпълнение, Ромео от „Капулети и Монтеки“ на Белини, 1996, Опера Бастилия Париж ; 1998, Земпер Опер Дрезден, диригент Марчело Виоти, концертно изпълнение; 1999 Авери Фишер Хол, Ню Йорк; Перикол, Офенбах, 1998, Цюрих, Руджеро от „Алцина“ на Хендел, 1999, Барселона, Заида от „Дом Себастиен” на Доницети, 2005/6, Кралската опера Ковънт гардън, Лондон, Леонора от „Фаворитката” на Доницети, 2005, Октавиан от „Кавалерът на розата” от Щраус, 2003, Кармен, Бизе, 2007/8, Цюрихска опера, Далила от „Самсон и Далила” 2010/2011 Дойче опер Берлин и др.



Веселина Кацарова има внушителен концертен и кантатно-ораториален репертоар, който включва: Реквием на Моцарт, „Стабат Матер“ от Росини, Реквием на Верди, Симфония N: 3, Густав Малер, Летни Нощи, Симфонична поема, Хектор Берлиоз, Симфония N:5 , Густав Малер, Симфония в ми мажор, Шуберт, Рапсодия за алт оп.53, Брамс, Caecillien messe, Хайдн и др.

Веселина Кацарова прави десетки солистични концерти в Цюрих, Лозана, Виена, Лиеж, Утрехт, Мюнхен, Дортмунд Опера, Концертхаус-Берлин, Земперопер -Дрезден, Франкфурт, Кьолн, Париж.

Дебютът ѝ като камерна певица е в Миланският оперен театър "Ла Скала" (1991) с програма от Прокофиев. Следват редица камерни концерти с произведения на Шуберт, Шуман, Брамс в едни от най-големите оперни театри и концертни зали като: Опера Цюрих, Опера Страсбург, Концертхаус Виена, Земперопер Дрезден, Театро Сан Карло Лисабон, Опера Хамбург и др.

Веселина Кацарова има забележителна дискография от записи – над 50 компактдиска, DVD, много документални филми са правени за нея.

През 1996г. печели награда за запис на „Поема за любовта и морето“на Морис Равел.

Веселина Кацарова е носител на награда от фондация „Жармен Мартинели“ за най-добра интерпретаторка на песни. Има много международни отличия и награди, награда Echo за класическа музика 2003 – обявена е за певица на годината, Европейска културна награда, Камерзенгерин на Виенската Щатсопера и на Баварската държавна опера.

Веселина Кацарова продължава да прави забележителни дебюти и да добавя нови роли към богатия си репертоар: През март 2019 прави своя пореден успешен дебют в нова роля – на Юдит от „Замъкът на херцога Синята брада“ на Барток /Висбаден, Германия/. През 2020 дебютира в ролята на Азучена от операта „Трубадур“. Предстои й през април да дебютира в ролята на Старата графиня от операта „Дама Пика” на Чайковски на сцената на Софийската опера.



Наред с активната си изпълнителска дейност Веселина Кацарова е канена да води майсторски вокални класове в Австрия, Германия, Швейцария, Япония, Португалия, Монако, Хонконг, Австралия и др., от 2018 година – и в родния си град Стара Загора.

От месец октомври 2016 г. Веселина Кацарова е артистичен директор на Държавна опера-Стара Загора.