Калоян Стоянов: Азиатският фестивал в София e пътешествие до далечни култури

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калоян Стоянов от Посолството на Индонезия, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои шестото издание на Азиатския фестивал – едно от най-мащабните международни културни събития в София, което на 13 и 14 юни 2026 г. ще превърне пространството до Топлоцентрала в Южен парк в пъстра сцена на азиатските култури, традиции, изкуства и кулинария. Тази година за първи път в своята история фестивалът ще бъде организиран в рамките на два дни.

Фестивалът се провежда под патронажа на Президента на Република България, г-жа Илияна Йотова и се организира от 11 дипломатически мисии в България, като основен домакин на събитието е Посолството на Индонезия.

Посетителите ще имат възможност да се насладят на богата и разнообразна програма с международни участници, традиционни и съвременни танци, музика, бойни изкуства, културни работилници, изложби, кулинарни изкушения от различни азиатски държави, както и множество интерактивни активности за цялото семейство.

Особено важен акцент тази година е благотворителната кауза на фестивала.

Събитието ще подкрепи Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, като средствата ще бъдат събирани чрез традиционната благотворителна томбола на фестивала. Каузата на сдружението е насочена към подкрепа на деца, преминаващи през лечение на онкохематологични заболявания, както и към тяхната социална адаптация, психологическа подкрепа и пълноценно завръщане към живота след лечението.