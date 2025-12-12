Авторитетното трио Оберон отбелязва 20 години на сцената в София
12 декември 2025, 19:00 ч., Софийска градска художествена галерия
Публикувано на 12.12.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Трио Оберон с участието и в превод на Ина Кънчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Юбилейният концерт на Трио „Оберон“ е финалът на тазгодишния фестивал CULTURAMA. Едно от най-впечатляващите европейски камерни триа – Хеня Землер (цигулка), Антоанета Емануилова (виолончело) и Йонатан Анер (пиано), ще отбележи своята 20-годишнина на 12 декември 2025г. от 19:00 ч. в Софийска градска художествена галерия. Билети ще откриете ТУК
Трио „Оберон“ е основано през 2006 г. и изнася концерти в много от най-престижните концертни зали в Европа, като Берлинската филхармония, Виенската концертна зала, Концертгебау в Амстердам, Концертната зала в Дортмунд и Филхармонията в Есен. Групата е чест гост на фестивали като Моцартфест в Аугсбург, Лудвигсбургския фестивал и Хербстголд фестивал.
„Трио „Оберон“ трогва слушателите с комбинация от техническо майсторство и вълнуваща емоционална интензивност“, според FonoForum, а Gramophone казва: „Това е блестящо изпълнение от начало до край“.
Тези трима музиканти са решени да предлагат изпълнения на по-малко известни композиции наред с утвърдени шедьоври. Репертоарът им се простира от пиано триа на Карл Филип Емануел Бах и Йозеф Хайдн – пионерите в жанра – до тези на Jörg Widmann, Toshio Hosokawa и Charlotte Bray, чиито триа са записани за първи път от ансамбъла. Триото също така работи редовно с партньори в камерната музика като Табеа Цимерман, Йън Бостридж, Кристоф Прегардиен и Шърли Брил.
Специална страст на Оберон Трио е да създаде по-голяма близост между публиката и изпълнителите. Чрез модерирани концерти, чрез публикуване на свои програмни бележки за изпълняваните произведения, наред с други подходи, те предоставят на слушателите поглед върху процесите и контекста на своите интерпретации.
Първият албум на трио „Оберон“, озаглавен „Passacaglia“, беше препоръчан от hr2, mdr figaro и NDR Kultur. Вторият им компактдиск излезе през 2016 г. под заглавието „Oberon Celebrates Shakespeare“. Списанието Das Orchester коментира: „Тук е представен ансамбъл, който заслужава сериозно внимание: [тримата музиканти] демонстрират завладяваща техническа виртуозност, музикален ентусиазъм и съвършена камерна музикална координация.“ Третият CD на триото, „Duality“, излезе през 2020 г. Той съдържа произведения на Хайдн, Шуман и Копланд, както и първото записване на трио от Тошио Хосокава. Албумът беше една от най-добрите препоръки на Journal Frankfurt, а ORF (Австрийското радио) отбеляза: „С цялостното си ангажиране с произведенията, този запис убедително демонстрира майсторство в интерпретацията и зрялост.“ RBB Kultur присъди на компактдиска пет звезди и написа: „С въображаема концепция и, най-важното, блестяща музикалност, ансамбълът успешно разкрива дуалитетите, присъщи на четирите записани тук произведения“.