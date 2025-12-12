Авторитетното трио Оберон отбелязва 20 години на сцената в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Трио Оберон с участието и в превод на Ина Кънчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Юбилейният концерт на Трио „Оберон“ е финалът на тазгодишния фестивал CULTURAMA. Едно от най-впечатляващите европейски камерни триа – Хеня Землер (цигулка), Антоанета Емануилова (виолончело) и Йонатан Анер (пиано), ще отбележи своята 20-годишнина на 12 декември 2025г. от 19:00 ч. в Софийска градска художествена галерия. Билети ще откриете ТУК

Трио „Оберон“ е основано през 2006 г. и изнася концерти в много от най-престижните концертни зали в Европа, като Берлинската филхармония, Виенската концертна зала, Концертгебау в Амстердам, Концертната зала в Дортмунд и Филхармонията в Есен. Групата е чест гост на фестивали като Моцартфест в Аугсбург, Лудвигсбургския фестивал и Хербстголд фестивал.

„Трио „Оберон“ трогва слушателите с комбинация от техническо майсторство и вълнуваща емоционална интензивност“, според FonoForum, а Gramophone казва: „Това е блестящо изпълнение от начало до край“.

Тези трима музиканти са решени да предлагат изпълнения на по-малко известни композиции наред с утвърдени шедьоври. Репертоарът им се простира от пиано триа на Карл Филип Емануел Бах и Йозеф Хайдн – пионерите в жанра – до тези на Jörg Widmann, Toshio Hosokawa и Charlotte Bray, чиито триа са записани за първи път от ансамбъла. Триото също така работи редовно с партньори в камерната музика като Табеа Цимерман, Йън Бостридж, Кристоф Прегардиен и Шърли Брил.

Специална страст на Оберон Трио е да създаде по-голяма близост между публиката и изпълнителите. Чрез модерирани концерти, чрез публикуване на свои програмни бележки за изпълняваните произведения, наред с други подходи, те предоставят на слушателите поглед върху процесите и контекста на своите интерпретации.