Августина-Калина Петкова от Младежки театър „Николай Бинев“: "Подготвили сме приятни изненади за децата на 1 март"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с актрисата Августина-Калина Петкова от Младежки театър „Николай Бинев“, разположено в звуковия файл!

На 1 март 2025 г. (събота) в Младежки театър „Николай Бинев“ децата ще имат шанс да се срещнат с любими приказни герои. В програмата са спектаклите „Пепеляшка“ по Шарл Перо (от 11 ч. и от 13 ч. на Камерна сцена) и „Приказки от минало-свършените времена“ по Ръдиард Киплинг (от 11 ч. на Голяма сцена).

След края на представленията героите от сцената ще отидат във фоайето за снимки и за да честитят 1-ви март на децата.

Освен мартеничките, предвидени за всяко едно дете, ще има и малък подарък за оцветяване с талон за участие в томбола.

Снимка: iStock

Предвидени са 3 чудесни награди, свързани с магията на театралното изкуство:

- подаръчен ваучер на стойност 40 лева за спектакъл по избор от репертоара на Младежки театър „Николай Бинев“;

- диск с песните от спектакъла „Пипи Дългото чорапче“, чиито автор - Владимир Ампов – Графа получи номинация „Икар 2025“ в категория „Авторска музика“;

- USB памет със специална форма с песните от спектакъла „Пипи Дългото чорапче“.

За да участвате в томболата:

1. Купувате си билети и посещавате едно от представленията за деца на 1 март - „Пепеляшка“ или „Приказки от минало-свършените времена“. Билети може да закупите от Билетната каса на Младежки театър „Николай Бинев“ или онлайн.

2. На 1 март 2025 г. след края на представлението, което сте гледали, всяко дете ще получи талон за участие в томболата.

3. Попълвате талона и го пускате в специална кутия на Билетна каса - най-късно до 15 март 2025 г.

Преди да пуснете талона за участие в томбола - можете да се възползвате от 20 % отстъпка за закупуване на до 4 билета за други детски спектакли.

4. На 16 март ще бъдат изтеглени трите награди и ще бъде публикувано видео от самото теглене. Следете страниците на Младежки театър „Николай Бинев“ във Facebook и Instagram в този ден.

А следващото премиерно заглавие за деца в репертоара на Младежки театър „Николай Бинев“ е „Дивите лебеди“ по Ханс Кристиан Андерсен, драматизация и режисура Анна-Валерия Гостанян. На 29 и 30 март 2025 г. на Камерна сцена ще бъде първата среща с красивата Елиза, която е готова на всичко, за да намери своите братя - омагьосаните в лебеди принцове.