Аржентинското дуо “Ранас” пристига в София

На 9 ноември от 19.00ч. в залата на "Оборище" №5 в София ще се състои концерта на аржентинското дуо “Ранас”. От 21.00ч. на същото място те ще съпровождат милонга вечерта за танцуващи. Събитието е първото от поредицата, посветено на 20 години от отбелязването на "Деня на тангото в София".

