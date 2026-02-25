Артистичният директор на Театъра на сарсуелата в Мадрид Исамай Бенавенте: "Соня Йончева е великолепен посланик на сарсуелата"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с артистичния директор на Театъра на сарсуелата в Мадрид Исамай Бенавенте /дублаж: Нейка Димитрова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Исабел Мария /Исамай/ Бенавенте гостува в България като един от членовете на международното жури на конкурса "Опералия", който се проведе за първи път в България. Събитието бе организирано от SY11 Events. Журито бе оглавявано от Пласидо Доминго, по чиято идея възниква преди 32 години конкурсът „Опералия“.

След като завършва право в Университета в Севиля, Исамай Бенавенте започва кариерата си като артистичен администратор в Министерството на културата на регионалното правителство на Андалусия. Сред много други проекти, тя поставя началото на Балет Фламенко на Андалусия. През 2008 г. поема художественото ръководство на Театро Вилямарта в Херес, където отговаря за различни лирични проекти, включително Конкурса за испански репертоар. Тя е и художествен директор на Фестивал де Херес, най-значимото събитие в областта на фламенкото. От 2022 г. е председател на Ópera XXI, испанската театрална асоциация.

От ноември 2023 г. Исамай Бенавенте е артистичен директор на Театро де ла Сарсуела в Мадрид.

"Все още имаме много какво да направим в Европа, където сарсуелата не е добре позната". Това заяви Исамай Бенавенте пред Classic FM. "Моят проект е до голяма степен за популяризиране на сарсуелата по света. Възстановявам връзките с Латинска Америка, които съществуваха, но бяха прекъснати, и сега пренасяме продукции там, а също така и от там. С Европа е по-сложно, но се опитвам да изградя връзки с велики сценични и музикални режисьори, за да представя сарсуелата на места, където не се изпълнява. Такива са Берлинската филхармония, Опера Комик и др.", уточни тя.

"Аз съм голям защитник на сценичните изкуства. Вярвам, че бъдещето ще бъде изпълнено с млади хора в театрите, защото ще ни омръзне толкова постоянно да сме свързани с екран и че ще се нуждаем от представления на живо, от емоцията на представленията на сцената, гласовете, танците, театър. Те са в полза на нашето психично здраве и на нашия дух, за да го подхраним с нещо различно, което е по-малко безлично от това, което виждаме на екрана", допълни Бенавенте.

"Соня Йончева е великолепен посланик на сарсуелата, защото я изпълнява толкова добре, познава я отвътре и отвън, дори е изнасяла концерт в Театъра на Сарсуелата. Тя е истинска звезда. И, разбира се, Пласидо Доминго - великият посланик на сарсуела по света. Той е направил толкова много за този жанр- показал го е на места, където не е бил познат. Доминго винаги включва сарсуела в рециталите си и вижте как сега в конкурса “Опералия”, който основа преди толкова много години, сарсуелата играе много важна роля. Много е вълнуващо за мен да видя хора от толкова далечни страни да изпълняват сарсуела, перфектно изпята, езикът произнесен перфектно, много, много е трогателно", подчерта Бенавенте.