Преди новия си сезон Берлинската филхармония анонсира троен албум с творби на Шьонберг

Арнолд Шьонберг е в центъра на вниманието в новия албум, който Берлинската филхармония под палката на своя главен диригент Кирил Петренко, предлага под собствения си лейбъл от 19 септември.

Колекцията, със записи, направени между март 2019 г. и януари 2024 г., включва „Просветлена нощ“, оп. 4 (във версията от 1943 г. за струнен оркестър), Камерна симфония № 1, оп. 9, Концерт за цигулка, оп. 36 (с цигуларката Патрисия Копачинская като солист) и „Вариации за оркестър“, оп. 31, както и ораторията „Стълбата на Яков“ със солисти Волфганг Кох, Даниел Беле, Волфганг Аблингер-Шперхаке, Йоханес Мартин Кренцле, Гюла Орендт, Стефан Рюгамер, Никола Белер Карбоне, Лив Редпат и Жасмин Делфс, както и Хор на Берлинското радио.

В допълнение към кутията с три CD-та, проектирана от американския художник Питър Хали, е включен и Blu-ray диск с концертни видеоклипове на всички произведения и като бонус съдържание аудиозапис на „Стълбата на Яков“ /Die Jakobsleiter/ с високо качество от типа Pure Audio Dolby Atmos Studio. Ценителите ще открият и книжка с есета на изследователи на Шьонберг като Харви Сакс и Мартин Калтенекер.

Новият сезон на Берлинската филхармония започва на 29 август със солист Албрехт Майер/обой/, който ще изпълни Концерта за обой и малък оркестър на Бернд Алоис Цимерман. В програмата ще прозвучат и Увертюра "Манфред", оп.115 от Роберт Шуман и Първата симфония на Йоханес Брамс. Диригент ще бъде Кирил Петренко.