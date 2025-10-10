Арно Бобро: "Изкуственият интелект е следващото предизвикателство пред образованието във Франция"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто по-горе на Георги Митов с Арно Бобро- аташе по университетско и научно сътрудничество във Френски институт в София/превод: Здрава Стоева/!

Учите френски от години? Все още не го владеете напълно, но искате да откриете страната, от която произлиза, и да учите там на английски? Посетили сте Франция и бихте искали да живеете там за известно време?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е „да“, не се колебайте да посетите изложението „Study in France / Work in Bulgaria“. ВХОД СВОБОДЕН. РЕГИСТРАЦИЯ.

Това ще бъде уникална възможност за вас да се срещнете с представители на няколко френски университета и Grandes écoles, да им зададете всички ваши въпроси и да изградите своя план за обучение във Франция.

Знаете ли, че можете да учите във Франция, без да говорите френски? Наистина, във френското висше образование има много програми на английски език, до които можете да имате достъп с българска бакалавърска степен. Това е и перфектната възможност да използвате обучението си, за да научите още един език, говорен от милиони хора по целия свят!

Знаете ли всички възможности, които може да ви предостави диплома от френското висше образование? Ще получите представа за това, като се срещнете с представители на френски компании, базирани в България, които ще присъстват на изложението. Така ще научите от първа ръка какви профили търсят те за своите дейности. Ще ви подскажем: сред тях са не само франкофони!

Знаете ли, че можете да учите на френски в България? Българските университети предлагат франкофонски програми в различни области: езици, икономика и управление, мениджмънт, право, политически науки, информатика, химия… Някои от тях дават възможност за получаване на френски дипломи или признати от Франция. Те също предлагат отлични възможности за кариера в България. Можете да се срещнете с техните представители на изложението.

Присъединете се към нас на 13 октомври от 10:00 до 15:00 ч. в Grand Hotel Sofia и открийте достъпно образование на високо ниво, отворено за студенти от цял свят.

Не пропускайте тази уникална възможност да получите качествено образование в сърцето на Европа или близо до дома, на разумна цена и с гарантирани силни емоции!

За допълнителна информация относно изложението, свържете се с нас на следния адрес: [email protected].

ПРОГРАМА

Френски университети и висши училища:

Университет Еври Вал д’Есон (направления – Изкуства, литература и езици; Право, икономика и управление; Науки, технологии и здраве; Хуманитарни и социални науки)

Университет Лион 1 (Медицина, химия, биология, информатика, електроинженерство)

Институт Мин Телеком – Париж (инженерни специалности)

Sciences Po Париж – кампус Дижон (Международни отношения, дипломация, политически науки)

Училище по дизайн – Нант (дизайн)

Kedge Business School – Бордо, Марсилия, Тулон и Париж (икономика, мениджмънт)

Икономическо училище – Сент Етиен (икономически науки)

ISIM (Международен висш институт по мениджмънт) – Ница и Тулон (бизнес администрация, мениджмънт)

Френскоезични университетски програми в България:

Софийски университет: икономика и управление / френска филология

Нов български университет: политически науки / приложни езици – управление; превод

ХТМУ: химия и биохимия

Технически университет – София: компютърно и електронно инженерство

Компании:

Latécoère – авиационна индустрия

Chibbi Phoenix – видеоигри

BH Technology – дигитални устойчиви градове

Codix – софтуер за предприятия

Telus – дистанционни бизнес услуги

Лекции (на български, френски и английски език):

Да учиш на френски в България (10:00 – 10:30) – български

Sciences Po (10:30 – 11:00) – български

Медицина (11:00 – 11:30) – френски

Дизайн (11:30 – 12:00) – английски

Право (12:30 – 13:00) – френски

Архитектура (13:00 – 13:30) – български

Университетски бакалавърски програми по технологии (BUT) (13:30 – 14:00) – френски

Инженерни науки (14:00 – 14:30) – английски

