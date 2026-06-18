Classic Дестинация: „Армения – кръстопът на векове и светове“ се организира в София

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с гл.ас. д-р Еожени Сакъз, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Арменисти от три континента се събират в Софийския университет. Mеждународна научна конференция под надслов „Армения – кръстопът на векове и светове“ ще бъде открита на 18 юни 2026 г. от 10.00 ч. в Аулата в Ректората и ще продължи два дни. В конференцията ще участват 112 учени от Армения, Франция, Унгария, Италия, САЩ, Германия, Австрия и България, които ще изнесат общо 93 научни доклада. мащабният научен форум е организиран по повод 30-годишнината на специалност „Арменистика и кавказология“.

Специалността е основана през 1995 г. под името „Арменска филология“, а през 2009 г. ръководството ѝ взема решение да я извади от тесните филологически рамки и да я трансформира върху по-широка научна основа. Така се появява нейната съвременна версия „Арменистика и кавказология“. Освен дисциплини, пряко свързани с езика, историята, литературата, културата, обичаите и традициите на Армения, една от най-древните страни в света, студентите в специалността изучават и осем кавказоложки дисциплини, сред които „Етнология на Кавказ“, „Етноси и религии на Кавказ“, „Геополитика на кавказкия регион“, „История на кавказките народи“, „География на кавказките страни“.

Извън Република Армения в света има само две академични средища, в които функционират специалности „Арменистика“ с пълна бакалавърска програма. Едното е Женевският университет в Швейцария, а другото е Софийският университет в България. Броят на изучаваните дисциплини в България е повече от този в Швейцария.

„Арменистика и кавказология“ е сред защитените специалности на Софийския университет. Приетите за обучение в нея студенти са освободени от семестриални такси. Това е признание от страна на българската държава, че специалността и завършилите я студенти са стратегически интелектуален ресурс, чиято стойност и значение само ще растат.

Като съпътстваща инициатива по време на конференцията в Централното фоайе на Ректората ще бъде представена изложбата „Безкрайният полет на буквата“, посветена на арменската азбука – едно от най-значимите постижения на арменската духовна и културна традиция. Изложбата ще даде възможност на посетителите да се докоснат до богатото наследство на арменската писменост и нейната многовековна история, които ще могат да я разгледат в периода 15-21 юни 2026 г.

За събеседника:

Гл.ас. д-р Еожени Сакъз завършва "История на международните отношения" в Ереванския държавен университет. От 1998 г. Еожени Сакъз работи като преводач в различни държавни институции и като хоноруван преподавател в Софийски университет в специалност Арменистика и Кавказология. Има участия в редица семинари и международни конференции по свързани с Армения теми. Има редица публикации и научни изследвания. Владее три езика. От юни 2010 г. е назначена като асистент по арменски език.

На 9 септември 2025 г. успешно защитава докторска дисертация на тема „Политически и дипломатически отношения между Царство България и Република Армения (1918-1925 г.) (по документи, съхранени в българските архиви и арменската преса)“. От 13 ноември 2025 г. е назначена на длъжността „главен асистент“.