„Арлекино и Марионета“ презвема Созопол

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със създателката на "Мариета и Марионета“ и фестивален мениджър Мариета Ангелова и актьора Диян Мачев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Шестото издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ ще се проведе от 5 до 10 август в Созопол. Организатори са Театрална къща „Мариета и Марионета“ в партньорство с Община Созопол и „Интернешънъл филм сървиз“. Събитието представя професионалното куклено изкуство и площадния театър - комедия дел арте, пантомимата, клоунадата, буфонадата, театър на движението, и други с ВХОД СВОБОДЕН на всички прояви !

„Арлекино и Марионета“ е театрален форум - фестивал на уличните изкуства, с широк спектър и обхват: от камерния куклен театър по дворове и градинки до мащабните парадни фестивални шествия из целия град; от ренесансовите комедии и трагедии на откритите сцени до детските творческите ателиета при морето; от традиционното българско хоро на мегдана до най-иновативните площадни прояви на творческото начало в изкуството- като шоуспектаклите на музика и светлина.

ЛОКАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА КУКЛЕН И ПЛОЩАДЕН ТЕАТЪР „АРЛЕКИНО И МАРИОНЕТА“:

Старият град на Созопол : Амфитеатър „Аполония“ - ул.„Аполония“№1 ; в двора на Етнографския музей - ул.„Св.Св.Кирил и Методий“№34 ; в двора на Художествената галерия - ул.„Св.Св.Кирил и Методий“№78 ;

гр.Черноморец: на площад „Черноморец“ пред Народно Читалище „Димо Николов-1908“ – ул.„Т.Каблешков“№2

Изборът тези локации е в основата на генералния замисъл на нашия фестивал – да популяризираме различни театрални жанрове на нетипичните за това места – на улицата и на площада. И то не къде да е, а в Стария град на Созопол и в близкото черноморско градче - Черноморец, по начина, по който се ражда неостарявящият жанр „Комедия дел арте“ - по ренесансовите улички на Италия.

Международният фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ не случайно се зароди и се развива в „люлката“ на европейското културно наследство - Старият град на Созопол. Още първото издание на фестивала бе открито от символа на българското културно наследство, а именно вокалното чудо „Банските старчета“. Тогава представихме емблемата на традиционния руски куклен театър - спектакъла „Петрушка“. ЮНЕСКО определя жанра комедия дел арте за изключителен пример на европейско културно наследство. Вдъхновени от това, ние избрахме именно този театрален жанр, който своеобразно обединява всички останали комедийни стилове и представихме постановката „Скарамуш“ на прочутите „Призма театро“ през 2019г. и спектакъла „Отело“- на популярните „Театър Романтика“ през 2021г. Изборът на тази селекция във фестивала е още един пример за надграждане и развитие на начините за опазване на културното наследство.

Спецификата на селектираните жанрове премахва езиковата бариера – условният език на куклата , мимът, клоунът, маската, танцът, песента са разбираеми за всички хора по света.

Външните сцени ще се запазят и в шестото издание: Амфитеатър “Аполония”, атриумът пред Художествената галерия, дворът на Етнографския музей в Стария град на Созопол, както и площадът пред читалището и кметството в гр. Черноморец. Тази година са потвърдили своето участие следните чуждестранни трупи: „Ателие Театро“ – Италия с емблематичния си спектакъл „Леонардо да Винчи в Милано“– автентична Комедия дел Арте, постановка на Карло Бозо, Театър „Телепорт“ – Сърбия – със спектакъла си „Два пъти в едно царство“ - театрална игра с деца от публиката – куклен театър с импровизирани кукли и Театър „Барути“ – Испания със спектакъла си „Моменти“ – куклено шоу – уличен театър, невербален интернационален спектакъл с майсторско кукловодене в естетиката на буфонадата. Българското театрално изкуство в шестото издание на „Арлекино и Марионета“ ще бъде представено от 12 професионални формации, сред които: Държавен куклено-драматичен театър „Константин Величков“ – гр. Пазарджик, Държавен Куклен Театър – Пловдив, Държавен Куклен Театър – Търговище, Държавен Куклен Театър – Бургас, „Илкова театър“ – гр.София, Театър „Сириус“ при Общински Културен Институт – Дом на Културата - „Красно село“-гр.София, Държавен Куклен Театър - Бургас, Фондация „Ведна“ – гр.София, Театър „ЗаЗу“ – гр.Благоевград, Фондация „Арте Вива“ – гр.София, театър „Весел“ – гр. Велико Търново, Театрална Къща „Мариета и Марионета“ – гр.София и др. Основната програма на фестивала ще включи 20 професионални спектакъла.

Международният фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ предвижда и събитие за професионалните публики в програмата на шестото издание: уъркшоп по Комедия дел Арте с водещ известния италиански режисьор Маестро Карло Бозо.

По традиция шестото фестивално издание през 2024 г. ще предложи богата съпътстваща програма: детско приложно ателие за импровизирани кукли „Направи си приказка“ с Иванка-Бърборанка, две фестивални шествия – по уличките на Стария град на Созопол и по улиците на Черноморец, както и други прояви.

Международният фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ е адресиран към всички социални групи. В продължение на 6-те фестивални дни входът за всички прояви и активности ще бъде свободен. Фестивалът се осъществява в градска среда, като почти всички събития се провеждат на открито. На всички издания до този момент десетки хиляди хора в разгара на сезона в Стария град на Созопол бяха социално включени като публика, както се очаква и на предстоящото тазгодишно издание. А също и в Черноморец бе привлечена многонационална публика: туристи и българи, местни жители от всички възрастови групи. Заради спецификата на селектираните жанрове няма езикова бариера. Условният език на куклата, мимът, клоунът, маската, танцът, песента са разбираеми за всички хора по света.

Изключително важен е и образователният ефект, който се постига и чрез съпътстващата програма на фестивала. Творческите ателиета, предназначени за широката публика и професионалистите. Представянето на театралното изкуство чрез творбите на професионалистите-театрали, считаме за най-добрия начин да привлечем нови почитатели на нашето изкуство.

Стремежът е „Арлекино и Марионета“ да се превърне от театрален форум във фестивал на уличните изкуства, с широк спектър и обхват: от камерния куклен театър по дворове и градинки до мащабните парадни фестивални шествия из целия град; от ренесансовите комедии и трагедии на откритите сцени до детските творческите ателиета при морето; от традиционното българско хоро на мегдана до най-иновативните площадни прояви.

Програма на фестивала:

5 август, понеделник

18 ч. „БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ“ (за деца) Държавен куклен театър Пловдив в двора на Етнографския музей

19:30 ч. „ГОЛЯМОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА МАЛКОТО КРОКОДИЛЧЕ“ (за деца) Театър „Сириус“ при ОКИ ДК „Красно село“ гр. София на площада в Черноморец

20:30 ч. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ на фестивала „Арлекино и Марионета“ – шесто издание на Амфитеатър „Аполония“

21 ч. „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ (комедия за малки и големи) Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – гр. Пазарджик на Амфитеатър „Аполония“

6 август, вторник

10:30 ч. „ГОЛЯМОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА МАЛКОТО КРОКОДИЛЧЕ“ (за деца) Театър „Сириус“ при ОКИ ДК „Красно село“ гр. София в двора на Художествената галерия

18 ч. „КОСТЕНУРКАТА НУРКА“ (за деца) Държавен куклен театър Бургас в двора на Етнографския музей

18:30 ч. ФЕСТИВАЛНО ШЕСТВИЕ В ЧЕРНОМОРЕЦ - тръгване от площад „Черноморец“

19:30 ч. „МОМЕНТИ“ (куклено шоу за всички възрасти, без думи) БАРУТИ ТЕАТРО (Испания) на площада в Черноморец

20:30 ч. „ПРИНЦЕСАТА И ГРАХОВОТО ЗЪРНО“ (за малки и големи) Театър ВЕСЕЛ на Амфитеатър „Аполония“

20:45 ч. „РОНЯ, ДЪЩЕРЯТА НА РАЗБОЙНИКА“ (за малки и големи) Държавен куклен театър ПЛОВДИВ на площада в Черноморец

7 август, сряда

10:30 ч. „ПРИВЕТ, МАГЬОСНИЦИ И СБОГОМ!“ (за деца) Фондация АРТЕ ВИВА в двора на Художествената галерия

11:30 ч. ПРИЛОЖНО АТЕЛИЕ за изработка на импровизирани кукли „Направи си приказка“ с Иванка-Бърборанка (за до 20 деца над 5 години) в двора на Етнографския музей

20 ч. „ПЕПЕЛЯШКА“ (театрална клоунада, за малки и големи) Театрална къща МАРИЕТА И МАРИОНЕТА на площада в Черноморец

20:30 ч. „ШЕСТТЕ ПИНГВИНЧЕТА“ (за малки и големи) ИЛКОВА театър на Амфитеатър „Аполония“

8 август, четвъртък

9:30 ч. - 12 ч. УЪРКШОП „КОМЕДИЯ ДЕЛ АРТЕ“ (за професионалисти) с маестро Карло Бозо и актьорите Руджеро Каверни и Джулия Кастели (Италия) на Амфитеатър „Аполония“

18:30 ч. ФЕСТИВАЛНО ШЕСТВИЕ В СОЗОПОЛ по улиците на Стария град - тръгване от площада пред Амфитеатър „Аполония“

20:00 ч. „ШЕСТТЕ ПИНГВИНЧЕТА“ (за малки и големи) ИЛКОВА театър на площада в Черноморец

20:30 ч. „НЕ!НОВИНИТЕ“ (стенд-ъп комеди шоу) - авторски спектакъл на Даниел Михайлов - Викенти. В памет на проф. д-р Александър Илиев. на Амфитеатър „Аполония“

9 август, петък

18 ч. „ЖИТЕНАТА ПИТКА“ (за деца) Държавен куклен театър Търговище в двора на Етнографския музей

19:30 ч. „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В МИЛАНО“ (Комедия дел арте на италиански език с либрето на български; реж. Карло Бозо) АТЕЛИЕ ТЕАТРО (Италия) на Амфитеатър „Аполония“

20 ч. „ДВА ПЪТИ В ЕДНО КРАЛСТВО“ (театрална игра, за малки и големи) Театър Телепорт и Детски театър Суботица (Сърбия) на площада в Черноморец

10 август, събота

10:30 ч. „ДВА ПЪТИ В ЕДНО КРАЛСТВО“ (театрална игра, за малки и големи) Театър Телепорт и Детски театър Суботица, (Сърбия) в двора на Художествената галерия

20 ч. „ЖИТЕНАТА ПИТКА“ (за деца) Държавен куклен театър Търговище на площада в Черноморец

20:30 ч. ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА „Арлекино и Марионета“ – шесто издание. „РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА“ (за малки и големи) Театър ЗаЗу на Амфитеатър „Аполония“