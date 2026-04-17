Classic Дестинация арх.Паоло Гандолфи: "Джиро д’Италия ще промени облика на градовете в България"

По повод Деня на „Made in Italy“ 2026 и изключителния старт на Джиро д’Италия от България, архитект Паоло Гандолфи – един от водещите италиански експерти по устойчива мобилност и градско колоездене – ще изнесе лекция, посветена на велоалеите и зелената мобилност, озаглавена „Велосипедната мобилност в Италия и в Реджо Емилия“. Проявата се организира от Посолството на Италия в България, Италианския културен институт в София и Съюза на архитектите в България.

Събитието от 17.00ч в Съюза на архитектите в София арх. Гандолфи ще представи преглед на италианските инициативи за насърчаване на колоезденето и подробен поглед върху добрия модел на град Реджо Емилия. Лекцията ще бъде на английски език с превод на български. Вход свободен.

Паоло Гандолфи е един от водещите италиански експерти в областта на устойчивата мобилност и проектирането на велосипедни мрежи. Той е ръководител в община Реджо Емилия, където координира звеното за териториално развитие и службата по мобилност, и е посветил кариерата си на насърчаването на инфраструктури за зелена мобилност, градско планиране и пътна безопасност. Сред основните му постижения са внедряването на PUMS и Biciplan, реализирането на проекти за градска велосипедна мобилност и системи за електрическо споделено ползване на автомобили, признати на национално и международно ниво.

Вече повече от петнадесет години Гандолфи се посвещава на велосипедната мобилност като инструмент за превръщане на градовете в по-безопасни, устойчиви и удобни за живеене места, разглеждайки велосипеда не просто като транспортно средство, а като стратегически елемент за подобряване на качеството на живот в градска среда, здравето на гражданите и развитието на Италия – страна с дълбоки колоездачни традиции, изявени шампиони и международно признати марки. Неговият опит се простира отвъд Италия, включвайки проекти и консултации и в международен контекст, като например в Индия.

Архитект Гандолфи също така е заемал институционални и политически длъжности, включително като депутат в Републиката и съветник на министъра на инфраструктурата и транспорта по въпросите на устойчивата мобилност, както и е натрупал международен опит като лектор на конференции и уъркшопи за организации като CIVITAS, URBACT, EPOMM и European Commission.

Италия има силна колоездачна традиция. Спортното и състезателно колоездене, което е вдъхновило толкова много страст и толкова много истории; велосипедът като средство за ежедневен транспорт, исторически широко разпространено в много части на страната, особено в северната част; велосипедът като икономически актив, със силно развит производствен сектор и марки, превърнали се в икони на стил и високи постижения. Докато състезателното колоездене и секторът за производство на велосипеди постоянно поддържат най-високите стандарти, ежедневното колоездене в градовете и селските райони прогресивно намалява, отстъпвайки място на автомобилната мобилност. През последните години Италия преоткри значението на велосипеда в ежедневието, както като средство за повишаване на ефективността, безопасността и устойчивостта на все по-натоварената градска мобилност, така и като устойчив, ефикасен и здравословен начин на транспорт. В Италия се появи и нов и също толкова важен сектор: велотуризмът, в който има значителни развития.



С национален закон номер 2 от 2018 г. държавата дава тласък на колоезденето, като възлага задачи на себе си, на регионите, провинциите и метрополните градове, както и на общините. Всяко ниво на управление трябва да планира развитието на велосипедната мрежа и да изгражда инфраструктура и услуги за колоездене. През 2023 г. правителството одобри Общия план за велосипедна мобилност, с който отпусна средства на общините за изграждане на велосипедни алеи в градовете, насърчи интеграцията на използването на велосипеди и влакове за пътуване до работа, но преди всичко планира и финансира първата италианска велосипедна мрежа - мрежата Bicitalia, която представлява важни велосипедни маршрути в процес на изграждане, позволяващи на италианските и чуждестранните туристи да открият дълбоката красота на Италия. Експериментален туризъм, който ще се наслаждава на красотата, изключвайки туризма „удар и бягай“, в полза на вътрешните райони и тези, които могат да се насладят на пейзажа, широко разпространеното културно наследство, малките градове и регионалната гастрономия.



В този контекст, от 2009 г. община Реджо Емилия е италианският град с повече велосипедни алеи - 250 км, мрежа, по-разширена от тази на големите градове, и с най-висок индекс на колоездене. За да се насърчи използването на велосипеди в града, се предприемат няколко мерки: създаване на мрежа от инфраструктура (не само велосипедни алеи), посветена на велосипедите; насърчаване на колоезденето в училищата с „bicibus“; мениджъри по мобилност и семинари за обучение по използване на велосипед, създадени места за паркиране на велосипеди, като се обърна внимание на темата за борба с кражбите, модифицирани пътища, за да се повишат безопасността на велосипедистите и пешеходците, създадена система за споделяне на велосипеди и финансова подкрепа на тези, които пътуват с велосипед до работа. Освен това беше популяризирана спортната дейност, със защитена писта за обучение на деца и домакинство на няколко пъти на Джиро д'Италия.