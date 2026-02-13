Арх. Луис Федучи разкрива света на "Рафаел Монео - по стъпките на миналото"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с арх. Луис Федучи /превод: Светослава Славчева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Филмът "Рафаел Монео - по стъпките на миналото" ще бъде показан на 13 февруари от 18.30ч . в столичното кино "Одеон" на испанската гала в рамките на Master of Art 2026. Продукцията ще бъде представена от арх. Луис Федучи, който гостува в България със съдействието на Институт Сервантес-София.

Рафаел Монео превежда зрителя през серия от архитектурни пътешествия в Барселона, Мадрид, Майорка, Мерида, Мурсия, Стокхолм, Рим, Ню Йорк и Венеция, в разказ, структуриран около три действия: „Урокът на Рим“, „Учението“ и „Градът, градовете“. Документалният филм предлага обиколка, която преплита селекция от произведения на Монео, обхващащи кариера от над петдесет години, със собствената му биография. В неговото студио, разположено в квартал Ел Висо в Мадрид, филмът разкрива как скиците и рисунките на ръка са формирали фундаменталната основа на неговото творчество.

"Едно от забележителните постижения на Рафаел Монео е Аудиториума в Барселона. Тази концертна зала с великолепна акустика е изключителен повод за гордост, както и други негови сгради като Национален музей за римско изкуство в Мерида, Конгресен център Курсаал в Сан Себастиан, Музей на съвременното изкуство в Стокхолм и редица университетски кампуси в Ню Йорк", сподели арх. Федучи пред Classic FM.

За събеседника:

Луис Федучи е архитект и живее в Берлин, където между 2006 и 2010 г. преподава като професор по градски дизайн в Техническия университет (TU) и в Технически университет по приложни науки (BHT). През 2012 г. основава ROAD като изследователски център в Университета Куинсланд, а през 2018 г. го основава отново в Берлин като ROAD – Luis Feduchi e.U., утвърждавайки го като студио за дизайн и платформа за документиране на архитектура.ROAD разработва издателски, изложбени и аудиовизуални проекти. Сред неговите проекти изпъква документалният филм Moneo revisita su obra, режисиран от Полдо Помес и излъчен наскоро по RTVE. В областта на архитектурата последните му проекти включват Историческия архив – Carmen del Negro в Албайсин (Гранада) и migas, a listening bar в Берлин.