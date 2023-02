Арфистката Вероника Лемишенко: "Важно е да не се забрави за Украйна, въпреки че по света има катастрофи, катаклизми, земетресения"

Your browser does not support the audio element.

От 18 до 21 февруари 2023 г. в Национално музикално училище „Любомир Пипков“ се провежда майсторски клас по арфа на Вероника Лемишенко - солова арфистка в оркестъра на Хърватския национален театър и в Националния симфоничен оркестър на Украйна. Заключителният концерт на възпитаниците от майсторския клас ще се състои на 21 февруари от 18.00ч. в концертната зала на НМУ "Л.Пипков" в София с вход свободен.

Вероника Лемишенко е завършила Харковския държавен музикален лицей при професор Лариса Кливцова (Украйна), Музикалната академия в Гнесин при професор Милда Агазарян (Русия), Scuole Civiche di Milano при професор Мара Галаси (Италия). След началото на войната в Украйна, Вероника открива благотворителната кампания организирана от „Вероника Лемишенко“ и „Светеща Арфа“. Всички набрани средства отиват в подкрепа на Украйна.

"Благодарение на арфистите по света, успях да посетя различни държави и да съберем 17 хиляди евро", сподели Лемишенко в студиото на Classic FM. "Майка ми и баща ми се криеха в мазета, защото непрекъснато бомбардираха Харков. В Лвов също не е сигурно, но е по-спокойно. Баща ми не може да пресече границата, тъй като подлежи на мобилизация и не може да напусне страната", припомни си украинската арфистка. "Ние сме благодарни за подкрепата към украинските граждани и музикантите по света. Важно е да не се забрави за Украйна, въпреки че по света има катастрофи, катаклизми, земетресения и продължаваме да търсим подкрепа", допълни инструменталистката.

Вероника Лемишенко е художествен ръководител на конкурса и фестивала „Glowing Harp“ и член на управителния съвет на Световния арфов конгрес. Завършила е Харковския държавен музикален лицей при проф. Лариса Кливцова, Руската музикална академия "Гнесин" при проф. Милда Агазарян и Civica Scuola di Musica в Милано при проф. Мара Галаси.



Вероника Лемишенко е лауреат на международни арфови конкурси в Уелс, Франция, Испания, Украйна, Чехия, България, Русия, Гърция, Сингапур. Свирила е на много престижни музикални форуми като фестивалите La Folle Journée и Camac Festival във Франция, HarpMasters Festspiele в Швейцария и Lisboa Harp Seminar в Португалия.

Тя активно си сътрудничи със съвременните композитори Пол Патерсън, Евгений Андреев и Валерий Антонюк, които ѝ посвещават свои композиции. Има издадени два компактдиска.