Аполония 2025: Младост, майсторство и над 70 събития в Созопол

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с изпълнителния директор на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Четиридесет и първото издание на празниците на изкуствата "Аполония" ще превърне Созопол в културна столица за десет дни – от 28 август до 6 септември. Пред Classic FM Radio изпълнителният директор на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова разкри акцентите в програмата: силно присъствие на младите таланти, престижни майсторски класове и премиерни събития.

„След юбилейното 40-о издание решихме да отворим сцената за новото поколение – студенти от Художествената, Музикалната и Театралната академия,“ обясни Димитрова. Първият ден ще предложи паралелно изложба „България в Европа“ със стойностни платна от 20-те до 40-те години на XX век и експозиция на млади автори с живопис, графика и скулптура.

Снимка: Валентин Станков

Музикалната програма стартира официално на 29 август с Биг бенда на Националната музикална академия под диригентството на тромпетиста Михаил Йосифов. Сред гвоздеите в музикалния афиш на фестивала е и събирането на концертмайсторите на България – елитни музиканти от водещи оркестри по света, сред които Светлин Русев, Лия Петрова, Николай Минчев и Александър Сомов. На 2 септември Светлин Русев и Лия Петрова ще свирят за първи път със своите инструменти „Страдивариус“ и „Гуарнери“, които са собственост на държавата и до миналата година бяха в ръцете на проф. Минчо Минчев и проф. Стойка Миланова.

Снимка: bTV

"Аполония" ще предложи и два майсторски класа – на цигуларя Светлин Русев (30 август – 3 септември) и първия по рода си вокален клас на “Фондацията” (3–6 септември). В рамките на фестивала кино почитателите ще могат да гледат девет български филма, сред които документалният „Васко и цигулката“, „Без крила“ на Ники Илиев и „Триумф“ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов.

Литературните вечери ще съберат автори и читатели в оживени срещи и премиери, а театралната програма включва спектакли от Пловдивския театър, столичния Малък градски театър „Зад канала“ и други трупи. Общият брой събития в различни жанрове е над 70 събития.

„Аполония“ се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма, като е пример за успешен модел на културен туризъм. „Това е мост между изкуството и публиката, който издържа изпитанието на времето,“ подчерта Димитрова.

Билетите за всички събития вече са в продажба. Созопол очаква своите гости за десет дни, изпълнени с вдъхновение, срещи и незабравими емоции.