Д-р Анжела Тошева: „Фестивалът за съвременна музика в село Антон ще представи световни премиери с акустични инструменти"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с изтъкнатата пианистка и педагог д-р Анжела Тошева, която организира фестивала, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Нов фестивал на съвременната музика ще бъде открит в средногорското село Антон. Двудневната проява, която носи заглавието „Мишовите звукови пейзажи", ще се състои в памет на композитора Михаил Големинов (1956-2022). На 19 и 20 август 2023г. ще бъдат представени български и световни премиери. Концертите ще се проведат на открита сцена „Липа", в читалище „Христо Ботев -1925", както и на площад "Независимост" пред сградата на читалището.

Проектът се реализира с подкрепата на Община Антон и Национален фонд „Култура"

„Михаил Големинов е от композиторите, които не показваше своето творчество непосредствено след като създаде дадена творба. След кончината му имаше огромна работа от моя страна да разбера колко неща е написал. Това може би е било негово предпазване от фатализъм“, припомни д-р Анжела Тошева- организатор на фестивала. „Той правеше всякакви форми със смесени медии, а в края на живота му- правене на анимация към музика, която импровизира в момента“, добави тя. „Музиката на нашето време е част от нашия живот“, убедена е д-р Анжела Тошева.

Фестивалът „Мишовите звукови пейзажи“ поставя акцент върху световни премиери с акустични инструменти. Сред тях е Триптихон за детско /toy/ пиано и флейта в изпълнението на Мартин Павлов /флейта/. „Идеята й е подвеждаща. Михаил не я подписва с името си“, уточнява д-р Анжела Тошева, която ще се включи също така и в интерпретацията на кларинетиста Росен Идеалов на последната Соната оп. 120 №2 от Йоханес Брамс по повод 190 години от рождението на големия немски композитор от епохата на романтизма. Идеалов ще изпълни и още премиерни произведения, сред които пет творби на ирландския композитор Фъргъс Джонстън- специален гост на фестивала. Ирландската флейтистка Ема Култард ще открие фестивалната програма заедно с класическия китарист Павел Ралев, с когото ще изсвирят пиесата „Opus Lеpidoptera”, като флейтистката ще интерпретира и „Rusted pipes“ от Михаил Големинов. Саксофонистът Горан Ташев с цигуларката и виолистка Елена Ташева и д-р Анжела Тошева на пианото ще изпълнят Трио Deja vu от Михаил Големинов. Пианистът Иван Керековски и д-р Тошева подготвят и интерпретацията на 4 шедьоври за 4 ръце- Хорал от Бах в преработка на Куртаг, „Нашето приятелство е неотменно“ от Шуберт, Шотландски марш върху популярна тема от Дебюси и Вариации за 4 ръце от Михаил Големинов.

Снимка: Orange Factory

Фестивалът ще зарадва публиката и с ирландски танци от Росен Идеалов-син в читалището на село Антон. Концертът на Павел Ралев ще се проведе на сцена в покрайнините на населеното място, като наред с останалите творби в програмата му ще прозвучи аранжимента му на „Електрически контрапункт“ от Стив Райх /написан за Пат Матини/.