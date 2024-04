Антонина Бонева представя CONCERTISSIMI в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече за събитието, както и за тревожните въпроси в света на класическия звук, в интервюто на Георги Митов-Геми с Антонина Бонева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

CONCERTISSIMI е заглавието на Концерта на „Симфониета „София“ от цикъл „Мост между поколенията“, който ще се проведе на 26 април от 19:00 ч. в Централен военен клуб. Диригентската палка е поверена на Свилен Симеонов, а солисти ще бъдат Антонина Бонева – пиано и нейни ученици.

Снимка: ОКИ Надежда

В програмата очаквайте:

Йохан Себастиан Бах – Концерт № 5, фа минор, втора част – „Largo“

Лудвиг ван Бетовен – Концерт № 3, до минор, оп. 37, първа част – „Allegro con brio“

Камий Сен-Санс – Концерт № 2, сол минор, оп. 22, първа част – „Andante sostenuto“

Роберт Шуман – Концерт в ла минор, оп. 54, първа част – „Allegro affettuoso“

Лудвиг ван Бетовен – Концерт № 5 „Императорски“ в ми бемол мажор, оп. 73

Билети може да закупите онлайн на bilet.bg и преди концерта на касата на Централния военен клуб.