Антонина Бонева и възпитаниците й представят новия албум "Да израснеш с Панчо Владигеров" в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с изтъкнатата пианистка и педагог Антонина Бонева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Албумът се посвещава на 125-ата годишнина от рождението на големия български композитор и се издава с подкрепата на Национален фонд "Култура" и Къща– музей „Панчо Владигеров".

Проектът следва концепцията на легендарния /по думите на известен български журналист/ „Да израснеш с Рахманинов", дебютен за своите участници звукозаписен проект, осъществен преди 2 години също с подкрепата на Национален фонд „Култура". Настоящият албум включва 12 миниатюри за пиано от Панчо Владигеров, както и Рапсодия „Вардар" оп. 16 - транскрипция за пиано на 4 ръце, в изпълнение на възпитаници на голямата българска пианистка и клавирен педагог Антонина Бонева и с менторската подкрепа на Панчо Владигеров, младши.

Независимо от голямата разлика във възрастта и опита на изпълнителите – най-малкият, Димитър, е на 12 години, а в албума с едно изпълнение участва и тяхната преподавателка – Антонина Бонева, албумът представлява звуково хомогенен продукт, което стои и в основата на концепцията на „Да израснеш с Панчо Владигеров".

Самите записи бяха осъществени в концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров" на роял Steinway D-274 от звукорежисьор доц. д-р Павел Стефанов. Прекрасната корица на албума е дело на графичния дизайнер Александра Еврова, а снимките на изпълнителите – на фотографите Добри Попов и Христо Чучков. По време на записите беше заснет и филм за работата по албума от Христо Чучков, който ще бъде представен през следващите месеци.

Снимка: Сдружение „Наследство от музикалните изкуства"

За представянето на албума избрахме дата близо до рождения ден на композитора. Концертът – промоция е на 11 март от 19.00 часа в Камерна зала „България" и в него ще прозвучат всички пиеси, включени в албума, както и изненада от Фамилия Владигерови.

За проекта Панчо Владигеров – младши казва: „Музиката на дядо ми е пропита в цялостното ми възприятие на изкуството на звуците, в което интуитивно търся богатството на хармониите, тембрите и нюансите, така ярки и многопластови. В интерпретациите и работата с млади изпълнители нерядко съм инспириран от оркестровото звучене на клавирните му творби, част от които са оркестрирани от самия него. Техническите предизвикателства са сериозни и овладяването им е път на израстване към върховете на пианистичното майсторството. Като част от репертоара на всеки млад пианист творбите на Панчо Владигеров биха допринесли за овладяване на емоционалния контрол на базата на богата творческа инвенция, емоционалност и бляскава виртуозност, пропити с народностни интонации и български дух."