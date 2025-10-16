Антон Сороков - първи концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър свири довечера със Софийската филхармония

Your browser does not support the audio element.

Програмата започва с Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 61 от Бетовен – произведение, което превъзмогва техническите рамки и се превръща в поетично вик за човешкия дух. Солист на вечерта е Антон Сороков – изтъкнат австрийски цигулар от руско потекло, първи концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър. Роден в Москва в музикално семейство, Сороков започва да свири още на 4 години, а от 1991 г. живее и твори във Виена. Лауреат е на престижни международни конкурси и концертмайстор на редица европейски оркестри. Критиката цени високо неговия изящен тон, прецизност и чувството за стил, които правят изпълненията му дълбоко въздействащи.

Във втората част на вечерта ще звучи монументалната Симфония № 1 в до минор, оп. 68 от Йоханес Брамс – творба, изграждана в продължение на почти две десетилетия и наричана неслучайно „Десетата на Бетовен". Симфония, в която трагизмът и светлината, съмнението и триумфът се сливат в мощна емоционална дъга.



Зад диригентския пулт застава Конрад ван Алфен – харизматичен диригент и главен художествен ръководител на Sinfonia Rotterdam. Роден в Южна Африка и установен в Холандия, ван Алфен изгражда впечатляваща международна кариера с участия с оркестри като Монреалската филхармония, Токийската филхармония, Московската филхармония и много други. Известен със своя енергичен, комуникативен и изчистен стил, той завладява както музикантите, така и публиката с всяко свое появяване на сцената.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.

Изтъкнатият цигулар и педагог Антон Сороков е роден през 1978 в Москва в семейство на музиканти (баща му Леонид Сороков е концертмайстор на „Московски солисти“ в продължение на много години, а след това свири в прочутото Виенско Моцартово трио). Получава първите си уроци по цигулка от майка си на четиригодишна възраст, десетгодишен започва обучението си в Централното музикално училище в Москва при професор Евгения Чугаева и дебютира още като дете в Голямата зала на Московската консерватория. От 1991 е ученик на професор Дора Шварцберг в Университета за музика и сценични изкуства във Виена, завършва с отличие през 2004. През юли 1996 е стипендиант в семинара на Исак Щерн във Вербие, Швейцария. Същата година става австрийски гражданин. Носител е на: втора награда от конкурса „Ифра Нийман“ в Майнц, Германия (1993); трета награда на конкурса „Виенявски“ в Полша; първа и Специална награда от конкурса „Бетовен Храдец“ в Чехия (1994); първа награда от конкурса „Стефани Хол“ във Виена (1997); първа награда от конкурса „Романо Романини“ в Бреша, Италия (1999).

Активната му концертната му дейност включва престижни солистични изяви в Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция, Чехия, Русия и Япония. Сътрудничи си с известни музиканти и диригенти като Волфганг Савалиш, Жорж Претр, Филип Жордан, Мюнг Вун Чунг, Кент Нагано, Андре Ороско-Естрада, Мстислав Ростропович, Франц Велзер-Мьост и Фабио Луизи. През ноември 2000 се изявява в Москва в „Гостиный двор“ заедно с Монсерат Кабайе пред 5000 души публика и изпълнява Концерта за цигулка на Чайковски; през пролетта на 2001 участва в други концерти с нея. През декември 2000 дебютира в Голямата зала на Берлинската филхармония заедно с Берлинския симфоничен оркестър, дирижиран от Лиор Шамбадал.

Още през 1993 има CD със Симфоничния оркестър на Монпелие. През лятото на 2007 записва концерти за цигулка от Бах, Бетовен, Чайковски и Кабалевски с виенските музиканти, а през 2023 – „Годишните времена“ на Вивалди, проект на Австрийската национална банка.

От 2003 Антон Сороков е първи концертмайстор на Нюрнбергския филхармоничен оркестър, а от 2005 досега е солист и първи концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър. От 2008 до 2011 преподава във Виенската консерватория, а от 2011 е професор в Университета за музика и сценични изкуства във Виена. От 2024 е директор на Института „Фриц Крайслер“ към Университета за музика и сценични изкуства във Виена. От 2013 е гост-професор в Миланския университет „Бикоока“, съосновател е на Великденския семинар в Айзенщат. Редовно изпълнява камерна музика и има майсторски класове на музикалния фестивал NYCMF в Норвегия. Член е на журита на международни конкурси, води майсторски класове както в страната, така и в чужбина, гостува и в България. Негови възпитаници свирят в престижни европейски оркестри и са носители на високи отличия от международни конкурси.

Диригентът Конрад ван Алфен е спечелил голяма популярност сред оркестрите и публиката със своите новаторски, майсторски и харизматични интерпретации.

Роден в Претория (1963) и израснал в Южна Африка, след като получава музикалното си образование, на 26-годишна възраст се премества да живее и работи в Нидерландия. Постъпва като контрабасист в Нидерландския радиосимфоничен оркестър и в белгийския камерен оркестър Академия „Бетовен“ в Антверпен, като същевременно продължава обучението си по дирижиране при Ери Клас и Роберто Бенци.

В продължение на четири години е главен диригент на Академичния симфоничен оркестър „Сафонов“. Като артист на Московското филхармонично дружество той редовно дирижира големите московски оркестри в Голямата зала на Московската консерватория и легендарната зала „Чайковски“. Активно си сътрудничи с Михаил Плетньов и Руския национален оркестър, с които е гастролирал в Русия, Естония, Швейцария, Италия, Колумбия и Китай.

В началото на новото хилядолетие Конрад ван Алфен основава оркестър „Симфония Ротердам“, на който е главен диригент и артистичен директор. В репертоара на състава са произведения от различни епохи, представени в престижни зали като „de Doelen“ в Ротердам, „Amare“ в Хага и в „Royal Concertgebouw“ в Амстердам. Под неговото диригентство „Симфония Ротердам“ редовно гостува на сцени и фестивали в цяла Европа, както и в Мексико, Бразилия, Колумбия, Чили, Китай и Русия.

Репертоарът на Конрад ван Алфен е впечатляващо голям. Канен е да дирижира Монреалския симфоничен оркестър, Берлинския симфоничен оркестър, Щутгартската филхармония, Симфоничния оркестър в Бохум, Филхармоничния оркестър на Северозападна Германия, Руския национален оркестър, Симфоничния оркестър „Светланов“, Московската филхармония, Брюкселската филхармония, Резидентския оркестър в Хага, Филхармонията на Богота, Букурещката филхармония „Джордже Енеску“, Будапещенския симфоничен оркестър MAV, Йерусалимския симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Гранд Театър дел Лисеу в Барселона и много други.

Сътрудничи си с изтъкнати солисти като Михаил Плетньов, Максим Венгеров, Николай Лугански, Роналд Браутигам, Алексей Володин, Симоне Ламсма, Альона Баева, Бенджамин Шмид, Никита Борисоглебский, Албан Герхард, Миша Майски и др.

Негови записи са издадени от престижни лейбъли като „Channel Classics“, „Telarc“, „Talent Records“, „Cybele“, „ARS Produktion“ и „Brilliant Classics“, а „Sinfonia Live“ представя негови изпълнения в YouTube.

Освен главен диригент и артистичен директор на „Симфония Ротердам“, Конрад ван Алфен е свързан с програмата на известния фестивал, провеждащ се в провинция Зеландия, Нидерландия (Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen).

Антон Сороков свири на цигулка, изработена от Джузепе Гуарнери дел Джезу, Кремона 1741, известна като „Ex Carrodus“, която е от колекцията на Австрийската национална банка.